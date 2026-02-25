La UE visitará Valencia por primera vez tras la dana en el segundo aniversario del 29-O y se reunirá con las víctimas

Una delegación de diputados europeos aterrizará en Valencia el próximo octubre para interesarse por el estado de la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024. Será la primera vez que la UE pise la zona cero en visita oficial, y lo hará coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia. La decisión ha sido acordada este miércoles por el Parlamento Europeo por unanimidad de todos los grupos, que ahora deberán negociar tanto los integrantes de la expedición como las reuniones a mantener durante su estancia. Sólo es seguro, explican fuentes socialistas en Bruselas, el encuentro con las asociaciones de víctimas, que fueron las que solicitaron durante su visita a Bruselas que la UE investigara la catástrofe.

La visita tendrá lugar entre el 26 y el 29 de octubre de 2026 y entre sus objetivos estará comprobar de primera mano el estado de los municipios arrasados por el agua hace dos años así como el avance de las obras que se están sufragando con recursos comunitarios. El pasado mes de noviembre, el Europarlamento aprobó ayudas por 946 millones del Fondo de Solidaridad, el segundo mayor montante de la historia.

También se organizarán reuniones sobre el terreno, un punto de posible fricción pues aunque la iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos, no todos ponen el foco en los mismos protagonistas. Estos encuentros así como los eurodiputados que viajen a Valencia están todavía por decidir. Es más que posible la presencia de eurodiputados valencianos como Esteban González Pons (PP), Sandra Gómez (PSPV) o Vicent Marzà (Compromís), aunque no habrá nada firme hasta el verano. Al finalizar el recorrido, la misión culminará con un informe de conclusiones.

Un "triunfo" de las víctimas

Gómez y Marzà han celebrado que el acuerdo supone un "triunfo" de las víctimas y han coincidido en destacar que evidencia el "respaldo" de las instituciones comunitarias a las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024.

"Esta misión es una muestra más del respaldo de las instituciones europeas para que los municipios y sobre todo las víctimas afectadas por la dana tengan el apoyo que no encontraron en el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana”, ha señalado la socialista.

Para Gómez, el "triunfo" es "sobre todo", de las asociaciones de víctimas porque "esta petición nace de un empeño para que las instituciones, en este caso el Parlamento Europeo, puedan conocer de primera mano cómo sufrieron las personas afectadas por la dana y la tragedia que tuvieron que afrontar”, ha señalado.

Críticas al "veto" del PP

La eurodiputada del PSPV ha recordado que "la propuesta para enviar una delegación del Parlamento Europeo a Valencia ha sido numerosas veces vetada por el Partido Popular, que ha impedido la visita a lo largo del último año. Por tanto, esta decisión es un triunfo de la democracia, y sobre todo de la ciudadanía para que se escuche su voz”.

Por su parte, Marzà ha destacado que con este paso la UE "ha demostrado que está a la altura de las víctimas y del pueblo valenciano”. “Llevamos meses pidiendo esta misión. La hemos reclamado en numerosas ocasiones y hoy, por fin, todos los grupos políticos han entendido que era necesaria. La unanimidad envía un mensaje claro: las víctimas merecen verdad, transparencia y justicia”, ha señalado.

El eurodiputado de Compromís ha subrayado que esta decisión “es el resultado de un trabajo constante de diferentes grupos políticos, entre ellos el nuestro, que hemos estado del lado de las víctimas desde el primer día”. En este sentido, ha afirmado que la misión debe servir para “escuchar a las asociaciones, analizar la gestión institucional y contribuir a que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a repetirse”.

“Esta misión no llega por casualidad. Llega por la insistencia de las víctimas y por el compromiso de quienes hemos trabajado para que Europa no mire hacia otro lado. En octubre de 2026, las instituciones europeas estarán en València para conocer la verdad sobre el terreno. Y allí estaremos, de nuevo, con ellas”, ha concluido.