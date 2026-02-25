Vox defiende a Mazón pese al avance judicial y evita pedirle el acta o los privilegios de expresident

Carlos Mazón no será un problema en la relación entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Tampoco la exposición razonada de la jueza de la causa de la dana pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue al expresident. El nuevo escenario judicial del exjefe del Consell no cambia la opinión de los voxistas que mantienen que la gestión de la dana fue "negligente" por parte de la Generalitat, pero que eso no afecta a la situación actual de Mazón como diputado o sus consideraciones de expresident.

El síndic de la formación, José María Llanos, ha defendido la "presunción de inocencia" del dirigente del PPCV y ha rechazado reclamarle el acta de diputado al exjefe del Consell como sí han solicitado PSPV y Compromís. No lo hicieron en el pleno de la semana pasada a la moción presentada por los valencianistas, tumbada por populares y voxistas, una postura que no ha variado después del auto de la jueza de la dana pidiendo imputar a Mazón.

"El acta es personal e intransferible", ha incidido Llanos que ha rechazado entrar en "decisiones personales". No obstante, acto seguido, ha insistido en que existe "el principio de presunción de inocencia", una cuestión que ha también extendido al caso de la exvicepresidenta Mónica Oltra. "Una persona imputada no es una persona condenada", ha señalado al tiempo que ha añadido que un diputado "es responsable de lo que es responsable" y que si tuvo alguna responsabilidad fue "como president cuando lo era; lo demás, no nos compete".

Sin desvelar el voto

Pero el tema del acta no es el único debate que se cierne sobre Vox respecto al hoy parlamentario popular. Más enjundia, por sus efectos prácticos, tendrá en el próximo pleno qué hará la formación respecto a la proposición de ley presentada por Compromís para quitar privilegios a los expresidents. A ellos se ha acogido Mazón con la activación de la Oficina del expresident, la contratación de un asesor (el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca) y de un chófer.

La cuestión es compleja para la formación de ultraderecha porque en Extremadura la situaron como una de las condiciones para comenzar a negociar con el PP de María Guardiola. De momento, Llanos ha evitado adelantar el sentido del voto de la formación que podría llegar a ser decisivo en caso de que el PSPV decidiera apoyarlo (algo que no hizo en su momento). "No lo adelanto el día del pleno, no lo voy a hacer una semana antes", ha justificado el síndic voxista.

No obstante, pese a no desvelar el sentido de su voto, ha criticado que la propuesta forma parte de un "circo mediático" y una "cordina de humo" de Compromís para "salvar al mayor culpable de la tragedia que es el señor Sánchez". "Quieren desviar la atención", ha insistido el dirigente voxista que respecto a la contradicción frente a Extremadura, Llanos ha indicado que Vox siempre mantiene la misma postura en "cuestiones políticas e ideológicas", pero que después "las circunstancias no son todas las mismas" en todos los territorios.