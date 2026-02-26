Boluda pide a Llorca negociar con el Gobierno la nueva financiación: "Lo que va davant, va davant"

"Lo que va davant, va davant". Tirando de dicho popular valenciano, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se suma al coro de voces que reclama al Consell abandonar la trinchera partidista y sentarse a negociar con el Gobierno el nuevo modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa.

"Decir que no a todo... a veces hay que decir que sí. Lo que va davant, va davant", ha dicho Boluda a preguntas de los periodistas junto a Juanfran Pérez Llorca, en la primera Junta Directiva del año de los grandes empresarios y a la que Pérez Llorca ha asistido por primera vez este jueves.

Boluda ha aclarado, no obstante, que se trata de una opinión personal: en la organización no existe por ahora una "posición común" y convocarán un pleno monográfico para fijar su postura, ha explicado el naviero.

Respecto al clima político, uno de los aspectos que suele centrar la antención del 'lobby' empresarial por su impacto en la vida económica, Boluda percibe que la crispación sigue siendo la misma a nivel nacional y local, y que la situación es complicada para todo el mundo. "La excesiva crispación impide grandes acuerdos en materias como educación, financiación, agua...", ha añadido.

Las palabras de Boluda se suman así a las exigencias de los agentes sociales valencianos (sindicatos y empresarios) que, asumiendo que la propuesta del Ministerio de Hacienda era mejorable, instaban a negociar con el Ejecutivo.

La Comunitat Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo modelo de financiación. Con los datos conocidos, la autonomía abandonaría el furgón de cola y se acercaría a la media.

Noticias relacionadas

Frente a esto, el Palau de la Generalitat ha apartado el asunto de la agenda, en la línea con el PP nacional, que ha firmado un documento en contra de una propuesta de Sánchez que le complica la vida debido a la dificultad de conjugar los intereses de los territorios, la inmensa mayoría de ellos gobernados por los populares y con posiciones que difieren entre sí.