Caminar de Madrid a València: la nueva iniciativa del actor Héctor Melgares para ayudar a los pueblos afectados por la dana

El actor y streamer Héctor Melgares comienza este viernes una caminata desde Madrid hasta València en 14 días con la idea de recaudar fondos para ayudar a los municipios afectados por la dana en octubre de 2024. La caminata será retransmitida en directo a través de su cuenta de TikTok y ha abierto una página de GoFundMe en el que la gente "que se lo pueda permitir" puede enviar donaciones que, al finalizar el reto, se canalizarán mediante una o diversas asociaciones ya existentes dedicadas a ayudar a los damnificados. Melgares saldrá de la Plaza del Sol de Madrid y llegará a la Plaza del Ayuntamiento de València el próximo 12 de marzo, donde espera tener "una gran acogida".

De segundo apellido Climent, el actor nació en Madrid, pero es medio valenciano y, cuando ocurrió la tragedia, no dudó en acudir a los pueblos afectados a brindar su ayuda. Las historias que escuchó y presenció le marcaron, por lo que continuó visitando a los vecinos durante muchos meses. Con el objetivo de que episodio no caiga en el olvido nace su iniciativa "Caminando para València", con la que pretende visibilizar la situación en la que aún viven los damnificados.

Proyecto solidario "Caminando para Valencia" / Héctor Melgares

"Hay gente que aún no tiene puertas en su casa", dice Melgares, que busca convertir la atención en un "apoyo real y sostenido" para los vecinos y contribuir a que lo que pasó "no quede en el olvido". Además, en los directos que retransmitirá mientras camina quiere incluir entrevistas a vecinos afectados por la dana para que puedan contar sus historias de primera mano.

Noticias relacionadas

Aunque, tal como cuenta, teme no estar "preparado físicamente" para este reto, Melgares recorrerá una media de 23 kilómetros diarios. Dentro de la Comunitat Valenciana, pasará por Utiel, Requena y Cheste antes de entrar a la ciudad de València el jueves 12 de marzo.