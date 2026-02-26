Choque en las Corts por el auto de la jueza sobre Mazón: "Llévatelo que aquí se va a tirar a la basura"

La exposición razonada de la jueza de la dana pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue a Carlos Mazón se ha colado este jueves en la Comisión de Educación de las Corts. Allí ha comparecido el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, a quien la izquierda le ha cuestionado si dormía bien tras leerle algunos párrafos del auto en el que se señala la "especial relevancia" del departamento educativo tras no emitier directriz alguna dado el alto volumen de desplazamientos vinculados con la actividad lectiva.

"Duermo como un lirón, tengo la conciencia absolutamente tranquila", ha contestado el alto cargo de la conselleria. No obstante, lo llamativo ha estado justo al acabar en una secuencia que ha quedado registrada por un micrófono abierto. Ha sido entonces cuando el diputado de Compromís, Gerard Fullana, se ha acercado a entregarle al número dos de la conselleria (lo era también con José Antonio Rovira el 29-O) el más de centenar de folios que componen el documento elaborado por la magistrada de Catarroja y remitido al TSJCV.

"Te paso el auto porque lo que dice no es para dormir tranquilo", le ha señalado Fullana ante la mesa de comparecientes. "No gastes papel que no es sostenible, lo leeré en pantalla", le ha contestado McEvoy en un momento en el que la imagen del directo ya se había fundido a negro pero seguía escuchándose el audio. "Qué poca vergüenza, llévatelo que aquí se va a tirar a la basura", le ha reprendido a Fullana la presidenta de la comisión, Carolina Anglés, del PP.

En concreto, en la exposición razonada, la jueza critica la "flagrante falta de coordinación" entre las conselleries el 29 de octubre e incide en que la de Educación "es de especial relevancia" ya que de ella dependían "los desplazamientos de menores, el caso de de los progenitores de los alumnos, e incluso del profesorado". Acorde con estas circunstancias se refiere al fallecimiento de un menor y sus padres o un profesor que volvía del instituto. "Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí que se adoptaron las medidas precisas", indica la jueza que cita "la conocida suspensión de clases adoptadas por la Universitat de Valencia".