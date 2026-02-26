El Colegio de Ingenieros Industriales propone soluciones ante el reto de la digitalización 

En apenas tres convocatorias, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha logrado algo que va más allá de la mera organización de jornadas técnicas: ha construido un espacio de referencia para la transformación empresarial en la Comunitat. Los tres Summit celebrados hasta la fecha han superado los 1.000 inscritos cada uno, una cifra que refleja una acogida excepcional entre pymes, profesionales, directivos y emprendedores. Este respaldo masivo no solo demuestra el interés creciente por la digitalización, sino que consolida a la OAP como un agente estratégico dentro del ecosistema empresarial valenciano, capaz de conectar conocimiento, experiencia práctica y acompañamiento real.

El éxito de convocatoria no se explica únicamente por el contexto o por el atractivo de los ponentes. Se sostiene en un enfoque definido: ofrecer soluciones concretas a problemas reales. Desde el primer Summit, la propuesta ha sido clara: no hablar de digitalización como tendencia abstracta, sino como herramienta directa de mejora competitiva. Automatización de procesos, centralización de datos, planificación financiera, estructuración jurídica, escalabilidad, experiencia de usuario o adaptación al nuevo posicionamiento en entornos de inteligencia artificial no se han tratado como conceptos teóricos, sino como instrumentos aplicables desde el día siguiente en cualquier organización.

Este planteamiento ha permitido que cada encuentro funcione como una pieza dentro de una evolución coherente del proyecto. El primer Summit abordó la transformación desde dentro de la empresa. Verónica Larrieux, CEO y fundadora de Armoniats, puso el foco en uno de los grandes problemas de las pymes: la mala ejecución. Identificó cuellos de botella internos, errores humanos constantes y desorden en la información, defendiendo la necesidad de rediseñar procesos, automatizar tareas repetitivas y crear sistemas que aporten visibilidad en tiempo real. La digitalización, explicó, no es añadir herramientas, sino simplificar y estructurar la organización para ganar eficiencia y foco estratégico.

De izquierda a derecha: Bea Carrascosa, Verónica Larrieux, Héctor Badal, José Luis Galdón y Miguel Ángel Cintas. / Fernando Bustamante

Héctor Badal, emprendedor, inversor y fundador de Melodía, amplió la reflexión con una visión estratégica: las empresas no pueden limitarse a adoptar la inteligencia artificial, deben liderarla si quieren sobrevivir en la próxima década. Subrayó que el objetivo empresarial es generar riqueza, pero también propósito, y que el cambio ya no es opcional en un mercado globalizado. José Luis Galdón, profesor investigador de la Universitat Politècnica de València, aportó una perspectiva clave: toda inversión en digitalización debe traducirse en retorno; sin rentabilidad, no hay transformación sostenible. Miguel Ángel Cintas, CEO de ATRIBUS Social Listening, completó el análisis con una mirada internacional, insistiendo en que competir en mercados globales exige entender al consumidor, adaptar el producto y utilizar la tecnología como palanca real de expansión.

Valor del ecosistema

El segundo Summit trasladó el foco hacia la planificación estratégica del crecimiento. Flo Erize, startup manager en Startup Valencia, advirtió contra la confusión entre idea y negocio y defendió diseñar la escalabilidad desde el inicio. Camila Hurtado, Lead Project Manager en Innsomnia, ofreció una metodología operativa —parar, pensar, comunicar, registrar y revisar— para evitar el crecimiento desordenado y dotar de estructura a los equipos. Diego Tomás, socio director de Genion, reivindicó el valor del ecosistema y los espacios colaborativos como generadores de oportunidades y conexiones estratégicas.

«Uno de los errores más frecuentes del emprendimiento actual es confundir idea con negocio» Flo Erize

En el ámbito jurídico, Guillermo Urbez, abogado especializado en startups en Aktion Legal, subrayó la importancia de proteger el patrimonio personal, definir correctamente la forma societaria y anticipar posibles conflictos entre socios. Vicente Ruiz, CEO y fundador de TBig Finance, recordó que la falta de liquidez es una de las principales causas de fracaso empresarial y defendió que la mejor financiación es la que proviene de los clientes. Elena Moreno, ingeniera industrial y cofundadora de Mekreo, aportó una perspectiva industrial y medioambiental, destacando que la innovación, la resiliencia y la capacidad de adaptación son imprescindibles ante retos globales como la sostenibilidad y la transformación de materiales.

El tercer Summit completó la evolución centrándose en la relación con el mercado y el usuario final. Nuria Lloret, Senior Advisor en transformación digital, explicó que ya no basta con tener presencia online: la experiencia debe ser personalizada, anticipativa y éticamente diseñada. La inteligencia artificial permite predecir comportamientos, pero exige responsabilidad en el uso de datos y en el diseño de sistemas inclusivos. Domingo Gutiérrez, director de Negocio Omnicanal & Marketing Estratégico de Emuca Group, diferenció cliente y usuario y defendió facilitar al máximo la experiencia en un entorno omnicanal donde el consumidor exige precio competitivo, buenas reseñas y logística eficiente. Silvia Rueda, profesora del Doctorado de Informática en la ETSE-UV, alertó sobre los sesgos en los algoritmos y la necesidad de incorporar diversidad en el diseño tecnológico. David Roldán, Chief AI Officer, insistió en promover una IA responsable y regulada, mientras que Miriam Ballester, consultora SEO especializada en IA, explicó la transición del SEO al GEO, donde ya no se trata solo de aparecer en buscadores, sino de influir en la respuesta final que recibe el usuario.

Todo este recorrido no se limita a las jornadas. El proyecto ha consolidado un modelo integral que incluye asesorías individuales personalizadas, puntos de acceso de StartInhub y asesorías de emprendimiento que acompañan desde la fase inicial hasta la consolidación y el escalado del negocio. Esta estructura convierte la iniciativa en un proceso sostenido de impulso a la digitalización real y estratégica.

De izquierda a derecha: Silvia Tomás, Nuria Lloret, Domingo Gutiérrez, Silvia Rueda y Miriam Ballester. / Germán Caballero

Lo que muestran estos meses de actividad es una evolución clara del tejido empresarial valenciano: optimizar la organización interna, planificar el crecimiento con rigor y redefinir la relación con el usuario en un entorno tecnológico cambiante. La combinación de alta participación, contenido práctico y acompañamiento sitúa a la Oficina Acelera Pyme como un motor activo de transformación y competitividad para las pymes de la Comunitat Valenciana.

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80 % del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.