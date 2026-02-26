A una diputada del PSPV se le escapa un "zoquetes, hostias" en las Corts

La cara es el espejo del alma y la de Charo Navalón, diputada del PSPV, ha reflejado apuro y sorpresa. Todo porque la tensión del momento le había llevado hasta los labios palabras que quizás pensaba, pero que no quería decir. O que no pensaba realmente, pero que le habían salido. O que le hubiera gustado decir, pero que no era el sitio adecuado. A saber. El caso es que en una de sus réplicas en la Comisión de Medio Ambiente de las Corts se le ha escapado un claro "zoquetes, hostia", ante el que inmediatamente ha tenido que pedir perdón.

Ha sido en su debate con el diputado de Vox José Muñoz por una proposición sobre la ley de Restauración de la Naturaleza. "Ponen en duda que los ríos tengan que desembocar de manera natural en el mar, no se dan cuenta de que si los ríos no desembocan en el mar no hay playas, zoquetes, hostias", ha dicho Navalón, que inmediatamente se ha puesto las manos en la boca sorprendida de su propia expresión. Inmediatamente después ha pedido perdón y ha solicitado que se retiraran las palabras del diario de sesiones. "Hacen que me suba la tensión", se ha justificado.