Educación defiende su propuesta de calendario para evitar los costes de alargar el curso hacia el verano

El calendario de vacaciones escolares en Pascua y en Navidad "va a ser el mismo de siempre" pero con flexibilidad para aprovechar los dias colindantes no festivos para recuperar días festivos locales. Así ha defendido la consellera de Educación, Carmen Ortí, su propuesta de calendario de vacaciones que se presentó este miércoles. Afirma que en ningún caso se recuperará clase en días festivos, como es obvio, pero que se abre la posibilidad de hacerlo en los días de los periodos de navidades o pascuas. La alternativa, dice, de alargar el curso hacia el verano, aunque fueran dos o tres días, supondría más gasto para las arcas públicas.

Muchos municipios de Valencia han solicitado a la Conselleria de Educación decretar el 16 de marzo como no lectivo, para que los menores puedan disfrutar de las fallas, y recuperarlo alargando un día más el curso en el mes de junio. Esto será posible este año, pero no lo será en los siguientes si la Generalitat aprueba el nuevo calendario escolar, que se debatirá en la Mesa Sectorial y que impedirá recuperar días laborables no lectivos si supone "una ampliación de la duración del curso escolar". Estas jornadas deberán recuperarse en los periodos de navidades o pascuas necesariamente, según explicaron fuentes de STEPV a este periódico.

A raíz del 16 de marzo

"Este año, por ejemplo, hemos tenido la situación de que más de 40 localidades, una vez que ya se habían determinado esos tres días que tiene competencia para establecerlos el Consejo Escolar Municipal, se ha cambiado el criterio y se ha considerado que el 16 de marzo los niños y las niñas han de ir a la escuela", ha explicado la consellera a los medios. En este sentido, la propuesta de la Conselleria es que se pueda proponer un cuarto día.

Pero, explicaba Ortí, si ese día se añadiera a la finalización del periodo escolar, o sea, si el curso se alargara por detrás, en junio, se deberían "dedicar muchos fondos públicos para incrementar los contratos de comedory los contratos de transporte, además de dedicar el trabajo del personal funcionario para modificar todos esos contratos". "Supone una cantidad muy importante que podría destinarse a mejorar los derechos de los alumnos o del profesorado", ha dicho Ortí. En cualquier caso, considera que ese descabalgamiento no debería haberse producido. "Los consejos escolares municipales han de ser responsables también en cómo gastamos el dinero público", ha afirmado.

"Es una propuesta"

Eso sí, ha añadido que "es una propuesta" porque en las mesas sectoriales "lo que se hace es escuchar a todas las partes implicadas". "Sería un cambio normativo, por lo cual también tendría su exposición pública para que todas las asociaciones, todos los sectores sociales educativos e incluso cualquier ciudadano pueda hacer las propuestas que considere oportunas", ha concluido.