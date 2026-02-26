Solo la familia en el velatorio de Tejero, con mucha expectación mediática y curiosos

El velatorio del ex teniente coronel que protagonizó el intento de golpe de Estado hace 45 años, Antonio Tejero, ha generado este jueves gran expectación mediática ante el tanatorio de Xàtiva que acoge la capilla ardiente, a la que solo ha entrado la familia y alguna persona del círculo más cercano, pese a que se ha acercado algún curioso.

En la sala 3 del tanatorio Servisa de Xàtiva, los familiares del exmilitar, fallecido este miércoles en Alzira a los 93 años de edad, han velado los restos mortales de Tejero, cuyo funeral se celebrará a las 19 horas en otro tanatorio cercano, como reza el cartel de la entrada que indica asimismo que "falleció en paz" y pide una oración por su alma.

Los hijos, entre ellos su hijo sacerdote, Ramón, y nietos de Tejero, que falleció el mismo día en que se desclasificaron los archivos de la intentona golpista del 23F, no han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que han hecho guardia toda la mañana a las puertas del tanatorio.

Un desenlace esperado

Una persona que ha entrado a acompañar a la familia ha explicado a la salida que se esperaban este desenlace, que Tejero no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos días, y que la hija les ha dicho que ya se ha reunido con su esposa, fallecida hace unos años, y eso es lo importante. El empresario Francisco Ramírez ha explicado que ha venido "a despedir a un amigo".

La presencia de una decena de cámaras de televisión ha generado curiosidad en algunos viandantes, que han preguntado a los periodistas qué pasaba y al saber que estaba aquí la capilla ardiente de Tejero han señalado: "Que Dios lo tenga en su gloria".

Alguna persona ajena a la familia ha intentado entrar al tanatorio, pero el guardia de seguridad que custodiaba la puerta se lo ha impedido tras especificarle que "solo familiares".

"Para bien o para mal es historia de España"

Una de ellas ha explicado que había acudido porque, "para bien o para mal", Tejero es "historia de España". Otra ha indicado que ya verá "en el cielo" a Tejero, de quien ha dicho que era "lo mejor" pero fue "traicionado".

A la hora de comer se ha presentado un hombre llegado desde Albacete que ha explicado que su padre era amigo de Tejero y ha entregado a la familia un tricornio "de un compañero suyo caído en el País Vasco" y cinco rosas "de la bandera de España", tras afirmar que fue "un hombre de honor" que "vivió como pensaba".

Al mediodía se han entregado dos centros de flores blancas, uno enviado por los amigos de su hijo Antonio, según la cinta que lo acompañaba, y otro por el Club Náutico de Torre del Mar, localidad malagueña que Tejero frecuentó un tiempo y a la que está previsto trasladar sus cenizas.

Asimismo, ha llegado una corona y centros de flores de la parroquia Virgen Madre de Marbella, donde es párroco el hijo sacerdote de Tejero, flores enviadas por familias y amigos del fallecido o de sus nietos, así como una corona de España 2000 con los colores de la bandera de España.

Desde la concurrida rotonda situada junto al tanatorio, en la entrada a la localidad de Xàtiva, ocupantes de varios vehículos han grabado con sus móviles la fila de cámaras de televisión, e incluso se ha escuchado un grito de "fascistas" desde un coche, un "viva Tejero" de un ciclista, un "viva Franco" desde otro coche y un insulto a Pedro Sánchez.