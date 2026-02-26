Los funcionarios de la Administración de Justicia se plantan: "No podemos corregir los errores de 200 años en seis meses y a coste cero"

Plantillas más precarias, con menos personal, mayor volumen de trabajo y sin los recursos materiales para poder sacar el trabajo adelante. Es el panorama que afrontan los funcionarios de la administración de Justicia para hacer frente al Nuevo Modelo Organizativo (NUMO) que pretende agilizar la Justicia y hacerla más eficiente, pero que, a priori, y de no tomar medidas al respecto, amenaza con provocar todo lo contrario y colapsar, todavía más, una administración que lleva tiempo saturada.

Una situación que los trabajadores llevan tiempo denunciando y que ahora alertan que se va a ver agravada por los cambios implantados en la administración, y que suponen "un cambio drástico en el sistema de funcionamiento que aleja el control [de la administración] de los jueces y lo deja en manos de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). De ahí que este jueves decenas de funcionarios hayan secundado el parón convocado por los cinco sindicatos con representación en la administración de Justicia de la Comunitat Valencia (STAJ, CSFI, Intersindical Justicia, CCOO y UGT).

"El problema es que están intentando correr 200 años para acá en seis meses, y además a coste cero, y eso es muy complicado", ha explicado el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Vicente del Cabo. Unos cambios que se están haciendo sin invertir "ni en infraestructuras, ni en medios materiales ni en personal" y que "se piensan implantar sobre la espalda de unos funcionarios sobrepasados de trabajo, con unas cargas superiores a la gran mayoría del Estado".

Caos en el funcionamiento

Asimismo, los sindicatos convocantes denuncian que el nuevo funcionamiento de la oficina que se está tratando de "imponer" mediante protocolos de actuación y manuales de funcionamiento "infringe en muchos casos las funciones y los derechos del resto de funcionados de la administración de Justicia".

"A día de hoy el funcionamiento de los órganos judiciales está convirtiéndose en un caos, porque hay mucho personal que no conoce exactamente cuáles son sus tares y donde debe realizarlas". Todo ello, agregan, "acompañado de fallos a nivel informático de todo tipo, por falta de previsión, descargando responsabilidades sin órdenes concretas ni a los propios letrados para organizar cada partido judicial, dándose el caso de una implantación asimétrica sin ningún tipo de garantías para los justiciables ni profesionales y difícilmente comprensible".

Los sindicatos consideran que la implantación del NUMO se ha producido "de forma precipitada, a coste cero y sin ningún tipo de previsión, sino más bien de improvisación". Esto ha llevado a "constantes errores tanto de adaptación como de acoplamiento de funcionarios que a día de hoy aún está pendiente en los principales partidos judiciales". En este sentido, advierten que la imposición del famoso coste cero en una administración tradicionalmente infradotada "tendrá como consecuencia la acumulación de mucho más retraso del que hay actualmente, al negar mejores medios y más personal".

Noticias relacionadas

Equiparación salarial

Asimismo, reclaman una mejora salarial y equiparar los sueldos con el resto de comunidades autónomas, donde sí que se han realizado subidas salariales en contraprestación a todas estas modificaciones. "En la Comunitat Valenciana no ha habido el más mínimo reconocimiento a su personal de Justicia, dejándonos con el complemento específico más bajo de toda España".