La receta de la UPV y el CEAM para la zona dana: "Zonas inundables con compensaciones a agricultores, un anillo verde y renaturalizar el Plan Sur"

La receta de la UPV y el CEAM para la zona dana consiste en zonas inundables con compensaciones a agricultores, un anillo verde, renaturalizar el Plan Sur y prolongar el jardín del Túria desde el Parque de Cabecera hasta l'Assut del Repartiment, entre otras medidas.

Los profesionales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el CEAM (Centro de estudios ambientales del Mediterráneo) que han elaborado las "Bases de l'Estratègia de regeneració integral dels espais rústics afectats per les riuades de 2024 en l'àrea metropolitana de València" presentaron ayer en el Centre del Carme las líneas maestras de sus propuestas para la recuperación de la zona dana y completar las obras hidráulicas de la Confederación Hidrográfica del Júcar para minimizar las futuras riadas pasan por crear "zonas inundables con compensaciones a agricultores, un anillo verde y renaturalizar el Plan Sur"

Los autores del trabajo con responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, ayer en el Centre del Carme. / Laura Ballester

Se trata, como ha asegurado al inicio del acto el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, de "impulsar el Sistema de Parques Metropolitanos en l’Horta Sud como una infraestructura verde estratégica que complementará las obras hidráulicas estructurales competencia del Gobierno de España, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar que las inversiones sumen y refuercen la protección del territorio frente a futuras inundaciones".

Al acto ha asistido también, el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; el Coordinador de la red de parques inundables, Vicente Dómine, así como el Rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla y el profesor, Eduardo Rojas.