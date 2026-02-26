Llorca, sobre pedirle el acta a Mazón: "La decisión del TSJCV será decisiva"

El president Juanfran Pérez Llorca ha insistido este jueves en que no se plantea pedirle el acta de diputado a Carlos Mazón pese a la petición de la jueza al TSJCV para que impute al expresident por su "grosera negligencia" durante la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Sin embargo, parece que en el discurso del jefe del Consell empieza a asomar una línea roja para la continuidad de Mazón en el grupo popular en las Corts, un escaño que retiene y que le mantiene fuera del alcance de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra: que el alto tribunal acepte investigarlo.

Hasta ahora desde el partido de Pérez Llorca trasladaban que no se tomaría decisión alguna respecto al expresident hasta esa petición de la magistrada, que se daba por segura, fuera aceptada por el TSJCV. E incluso en ese escenario, hablaban de "estudiar" qué decisión tomar.

Sin embargo, preguntado sobre el futuro de Mazón antes de asistir a la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Pérez Llorca ha apuntado que la posición que adopte el alto tribunal valenciano será "decisiva", abriendo así la puerta a que le pueda exigir el acta de diputado si es imputado, un extremo que en todo caso no es considerado como el más probable por los expertos.

El president ha recalcado que pese al paso de la magistrada pidiendo esa investigación a Mazón al apreciar "indicios reforzados" de delito en su gestión de la emergencia, la situación judicial de su antecesor "no ha cambiado". Y ha insistido de nuevo en su "respeto" al proceso de instrucción y a las decisiones judiciales. Pero ha apostillado que el fallo del TSJCV será "decisivo" en este proceso.

Llorca ha asegurado que si llegase ese escenario, "a partir de ahí, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar", pero ha pedido "esperar" a ese momento. Según las estimaciones, el TSJCV resolverá el asunto en un plazo máximo de un mes.