Llorca sale en defensa de Juan Roig tras el ataque de Belarra

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha salido este jueves en defensa de Juan Roig, propietario de Mercadona, después de que este fuera tachado de "ser despreciable" por la diputada y secretaria general de Podemos Ione Belarra.

El jefe del Consell, que ha asistido este jueves por primera vez a una junta directiva de la asociación de grandes empresarios AVE, de la que forma parte Roig, ha querido reprochar públicamente los ataques de Belarra al dueño de Mercadona, a quien criticó en el Congreso por la subida de precios en sus supermercados, hablando de "monopolio".

"Ya me gustaría que Belarra fuese tan productiva para la sociedad como lo ha sido Juan Roig", ha destacado Llorca, que ha remarcado el "orgullo" de que el empresario "apueste" por la C. Valenciana y "contribuya a mejorar la vida de todos los valencianos".

El presidente de AVE, Vicente Boluda, también ha mostrado su "respaldo total" a Roig y ha suscrito las palabras del jefe del Consell, si bien ha rechazado ahondar en las críticas para "no darle importancia a una persona que no la merece".