Mercedes Hurtado, presidenta del ICOMV: "No es dignidad trabajar 24 horas. ¿Por qué los médicos no tenemos turnos como Enfermería?"

"No es dignidad trabajar 24 horas. ¿Por qué los médicos no hacemos turnos como Enfermería?". Alcanzar un estatuto médico es uno de los grandes retos para la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Mercedes Hurtado, para su cuarto mandato al frente de la institución. Lo asevera con la afonía que arrastra desde la huelga de médicos de la pasada semana, en la que participó en la manifestación de València, en una conversación exclusiva con Levante-EMV justo antes del acto de toma de posesión de la Junta Directiva de la entidad, celebrada este miércoles en la sede del ICOMV, en un acto en el que ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

El colegio, sin tomar partido en asuntos sindicales, sí que persigue "el reconocimiento" para sus profesionales para que "puedan trabajar con dignidad". Y, para ello, junto a los facultativos de toda España, reclama un estatuto médico, diferente al del resto de categorías profesionales. "No es ser clasista -, defiende Hurtado-. Es un asunto de justicia porque no todos los sanitarios tienen la misma responsabilidad que nosotros".

Para conseguir diferencias con el resto, una de las claves es la retributiva y muchos tienen dudas sobre la capacidad de la Administración para mejorar sus condiciones. ¿Lo ve alcanzable?, le preguntamos. "Dinero hay porque para otras cosas lo hay -, responde-. Es tener voluntad". Sobre todo, en su opinión, si se trata de los dos pilares básicos del Estado del Bienestar: la educación y la sanidad. "Si se pone enfermo, usted querrá que le atienda un médico, ¿verdad? -, reflexiona-. Si no los cuidamos, ya me dirá cómo mantenemos la sanidad".

En este asunto es clara; sobre las 35 horas contesta más ambiguamente. "Deseamos que nuestros compañeros trabajen cómodamente y sin una asistencia desbordada", esgrime, sin hablar directamente de la promesa incumplida por Marciano Gómez.

Comisión para médicos en la privada

Uno de los retos a futuro del sistema público es retener a los facultativos en los hospitales y centros de salud públicos. En la última década, se ha producido una especie de fuga a la sanidad privada; en este periodo, la cifra de médicos colegiados en la Comunitat Valenciana que declara trabajar en la privada, de forma parcial o completa, se ha triplicado. Solo en la provincia de Valencia, la cifra se ha multiplicado por ocho al pasar de los 325 médicos en 2016 a los 2.681 en 2026.

Conscientes de ello y teniendo en cuenta el aumento exponencial, el ICOMV pretende crear, a lo largo de la presente legislatura, una comisión "para los compañeros de la privada -, revela Hurtado- para los compañeros de la privada, que también tienen unas características particulares".

Casi el doble de votos

La candidatura de Mercedes Hurtado se impuso claramente a las elecciones del mes de enero con 2.590 votos frente a los 1.696 de la candidatura de Ana Arbáizar, en unas votaciones en las que solo participó el 13,5 % de los colegiados. Pese a ser el cuarto mandato, la junta se ha renovado con la entrada de "médicos jóvenes y mujeres", con el objetivo de consolidar un colegio "moderno, participativo y orientado a las necesidades reales del colectivo médico".