Morant activa al PSPV para zarandear a Llorca con la situación de Mazón: "No lo podemos normalizar"

"Estoy aquí por un tema de mucha gravedad", advirtió Diana Morant. Estaba en el patio del ficus de las Corts, pasadas las 13 horas, donde había llegado después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La idea del mensaje sirvió horas después para reunir a poco más de un kilómetro, en la sede de la formación, a la ejecutiva del PSPV, donde activó a los suyos a base de zarandear al PPCV por el flanco débil que supone Carlos Mazón, la investigación judicial y su mantenimiento como diputado en el parlamento valenciano.

Morant ya había dicho 24 horas antes, desde Madrid, que la petición de la jueza de la causa al TSJCV de que se investigue al expresident "acerca a las víctimas a la justicia" y reclamaba al PP, tanto a Juanfran Pérez Llorca como a Alberto Núñez Feijóo "hacer algo". "Tienen que cesar a Mazón, retirarle el acta de diputado y suspenderle de militancia”, dijo la dirigente socialista. Esa reclamación la agitó un día después desde València y le subió el nivel: "O Llorca lo expulsa del partido o será su encubridor".

Es la exigencia que reiterará la formación y que se hará debate parlamentario. Los socialistas han presentado en las Corts una moción para exigirle a Mazón que entregue su acta. Es una moción que va en la misma línea que la que se debatió la semana pasada en el pleno presentada por Compromís, que el PSPV respaldó y que la mayoría que tienen los populares y Vox tumbó. "Vamos a volver a invitar al señor Mazón a que se vaya", remarcó la dirigente socialista pese a que la posibilidad de que esta PNL salga adelante es casi nula.

Pero si en algo insistió Morant, tanto en el canutazo ante la prensa como ante los suyos, según fuentes presentes en el encuentro, fue a no considerar "normal" la situación de Mazón y todo lo que le envuelve. En ese sentido, insistió en que no se puede considerar "normal" que el expresident "no aparezca por las Corts porque incomoda al señor Pérez Llorca" mientras en el PP le "siguen abrazando, protegiendo, subiendo el sueldo y poniéndole chófer y asesores".

"Hay partida"

"No podemos normalizar a este gobierno de continuidad que encubre a Mazón", remarcó la secretaria general en la ejecutiva en una referencia que bebe también de una de las expresiones lanzadas por las asociaciones de víctimas el día anterior en las Corts. De hecho, el paso de las víctimas esta semana por el parlamento valenciano fue otro de los puntos que señaló Morant en su discurso para incidir en el "maltrato" que, en su opinión, le han vuelto a inflingir el PP al citarlas junto a organizaciones de todo tipo. "Si Llorca no hace nada perpetuará esa falta de normalidad", remarcó la líder de la federación.

Noticias relacionadas

Toda esta gestión de la dana, a lo que se suma el escándalo de las viviendas de protección pública en Alicante, hicieron que Morant trasladara a la dirección del partido que en la Comunitat Valenciana "hay partida", que la izquierda se está rearmando y que el PSPV se erige en este caso "en la alternativa". "Lo estamos demostrando", sentenció la líder del PSPV.