Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

Tanatorio de Xàtiva

El velatorio se desarrolla en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.

Domicilio familiar de su hija

Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel. Había silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.