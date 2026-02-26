En Directo
Minuto a minuto
Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero
El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xátiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera
Marga Vázquez
Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.
En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.
Tanatorio de Xàtiva
El velatorio se desarrolla en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.
Domicilio familiar de su hija
Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel. Había silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira.
La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Roberto Bécares
El abogado de Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda a "650 kilómetros" de su abogado y "llena de humedad": "Está enfermo"
La defensa del teniente coronel Antonio Tejero, brazo ejecutor del golpe de Estado del 23-F de 1981, presentó un durísimo escrito ante el Ministerio de Defensa por las "infracciones procedimentales" cometidas durante el juicio y después, según consta en uno de los cientos de documentos que el miércoles fueron desclasificados y publicados por el Gobierno de España.
Asimismo, los abogados apuntaban que el traslado de Tejero a una cárcel de Ferrol fue "anticonstitucional". "Se le han restringido discrecionalmente las visitas, se le ha trasladado a más 650 kilómetros de su abogado, originándole indefensión, impidiendo la normal comunicación entre el letrado y su patrocinado", apuntaba el escrito, que criticaba también las condiciones de la prisión en la que se encontraba.
Saray Fajardo
El día que Tejero visitó la Safor
A lo largo de estos últimos años, el golpista se ha dejado ver en ocasiones contadas. La última vez que Antonio Tejero estuvo en la comarca de la Safor fue en 2017. El oficial de la Guardia Civil que protagonizó en el Congreso de los Diputados el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 estuvo el 3 de abril en Rafelcofer.
José Luis G. Llagües
Por qué Tejero será incinerado en Xàtiva y no en Alzira
Una coincidencia, consecuencia de un trámite administrativo. Antonio Tejero Molina -el guardia civil que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23F- falleció ayer por la tarde en Alzira. Y hoy será incinerado y despedido en el crematorio de Xàtiva.
Muchos se preguntan por qué la familia ha elegido la capital de la Costera para dar el último adiós a Tejero. Y todo apunta a un tema administrativo. A una carambola del destino. Al parecer, el seguro contratado cubre el servicio en el crematorio emplazado en Xàtiva. De ahí el traslado desde Alzira. No hay ninguna vinculación directa -ni familiar ni emocional- de Antonio Tejero y su entorno con la capital de la Costera.
Sergio Gómez
Vigilancia de la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar posibles incidentes
Los restos del que fue teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, ha sido velados esta pasada noche por su familia más cercana. Desde primera hora de este jueves, familiares y amigos íntimos se han acercado también al tanatorio de Servisa. Patrullas de Policía Nacional y Guardia Civil peinan de manera continuada la zona para vigilar que no se producen incidentes.
El funeral por Antonio Tejero se oficiará este jueves en Xativa
El funeral por el exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F y ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, se oficiará este jueves en el crematorio de la localidad valenciana de Xativa.
Fuentes del entorno de uno de sus hijos han informado a EFE de que la misa se celebrará a las 19:00 horas en el Crematorio La Costera, ubicado en el polígono industrial Meses 21, en Xativa, este jueves 26 de febrero.
El velatorio se desarrollará en el tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xativa.
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet