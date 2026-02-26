El municipalismo valenciano analiza la reconstrucción y los retos de futuro

Cintillo Municipalismo 2026 / ED

La reconstrucción tras la dana, el acceso a la vivienda, el impulso industrial, la movilidad y la modernización de los servicios públicos volverán a situarse en el centro del debate político y social los próximos 2 y 3 de marzo con la celebración del IV Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV en la Fundación Bancaja de València, con el patrocinio de Valoriza, Simetría, Global Omnium, Rover Grupo, Urbaser, la Diputació de València, el Ajuntament de Gandia, Aqualia, Ecoembes e ITI.

Tras el éxito de las tres ediciones anteriores, el diario refuerza su apuesta por el municipalismo como espacio de reflexión estratégica. En un contexto marcado por la necesidad de acelerar la reconstrucción y fortalecer la coordinación entre administraciones, el foro reunirá a alcaldes y alcaldesas de la provincia, responsables autonómicos y estatales y representantes de empresas que gestionan servicios esenciales en los municipios.

La inauguración de la primera jornada correrá a cargo de la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, quien dará paso a la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ejercerá como anfitriona. A continuación intervendrá la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, quien abordará el estado de los trabajos, el ritmo de ejecución y los retos administrativos pendientes.

Uno de los momentos centrales será la mesa dedicada al avance de la reconstrucción prevista para 2026, moderada por Isabel Olmos. En ella participarán José Cabanes, presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví; Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja; Vicent Císcar, alcalde de Paiporta; Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; y Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. Tras este primer debate se celebrará la ponencia de José Luis Crespo, titulada ‘Recuperando el Pexinot, el gran depurador de l’Albufera’, centrada en una infraestructura hidráulica clave para el entorno natural valenciano.

Más allá de la reconstrucción, el foro abordará cuestiones estructurales que condicionan la competitividad de los municipios. La mesa sobre industria e infraestructuras como bastión del crecimiento municipal, moderada por Silvia Tomás, contará con la participación de Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; José Manuel Prieto, alcalde de Gandia; Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla; y Alfons Domínguez, alcalde de Alzira. El debate girará en torno a la captación de inversiones, la mejora de áreas industriales y la sostenibilidad.

La segunda jornada mantendrá el eje institucional con entrevistas al president de la Diputació de València, Vicent Mompó, y al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quienes analizarán inversiones, plazos y prioridades estratégicas en materia de infraestructuras y movilidad.

La vivienda, la movilidad y el desarrollo económico protagonizarán otro de los diálogos estratégicos, moderado por Pilar Olaya. Intervendrán Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent; Alfons Domínguez, alcalde de Alzira; Paz Carceller, alcaldesa de Puçol; y Fran López, alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord. La planificación urbana, el acceso a vivienda asequible y la cohesión territorial centrarán la conversación.

El diálogo del área metropolitana, bajo el título ‘Mirada Metropolitana’, será moderado por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Participarán Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata; Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella y presidenta de la FVMP; y Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer, quienes analizarán los retos compartidos en materia de coordinación y servicios.

Pueblos del interior

El encuentro dedicará también un espacio específico a los municipios del interior, en un diálogo moderado por Sara García con la participación de Carlos Tarazona, alcalde de Tuéjar; Yolanda Úbeda, alcaldesa de Benisuera; y María Teresa Cervera, alcaldesa de Bugarra. La despoblación y la garantía de servicios básicos serán algunos de los ejes de esta sesión.

Junto a los responsables políticos, empresas vinculadas a la gestión del agua, los residuos, las infraestructuras y la innovación tecnológica aportarán su visión sobre la modernización de los servicios municipales y la aplicación de soluciones basadas en la digitalización y la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia administrativa. La clausura institucional correrá a cargo de la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, poniendo el broche a dos jornadas de debate que contarán con amplia cobertura en las plataformas del grupo.

Con esta cuarta edición, Levante-EMV consolida un foro de referencia para el municipalismo valenciano, un espacio donde la política de proximidad adquiere dimensión estratégica y los ayuntamientos reivindican su papel ante los grandes desafíos económicos y sociales valencianos.