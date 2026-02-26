El PPCV completa la reubicación de todo el núcleo duro de Mazón

Del conocido núcleo duro de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat solo dos nombres quedaron fuera del Consell con la llegada de Juanfran Pérez Llorca: el exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y el que fuera secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras. El primero fue incorporado a la Oficina del expresident que activó a final de año Mazón tras su salida del Palau, por lo que quedaba el misterio de dónde iría el segundo, algo que ya se ha desvelado.

Lumbreras es la última incorporación a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tal y como consta en la resolución de compatibilidad emitida esta semana por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses dependiente de la Generalitat. En la resolución se especifica que Lumbreras se incorpora a la institución municipalista como "asesor" a lo que fuentes del PP añaden que es dentro del grupo que tiene la formación en este organismo a razón de 32.804 euros anuales.

En concreto, el PP cuenta con hasta 11 asesores para su grupo por los 8 del PSPV y los 3 de Compromís. Todos los asesores van vinculados al grupo y no a los cargos directivos de la federación. Esta institución la preside la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, del PPCV. Fuentes del PP explican que había una vacante dentro de este organismo y que la va a ocupar Lumbreras que desde que salió del Palau se había quedado sin responsabilidades.

Lumbreras ha sido uno de los cargos más próximos a Mazón en los dos años y medio al frente del Consell. Ha formado parte de su núcleo duro en el Palau como secretario autonómico de Transparencia, hasta el punto que su relevo por Llorca también ha supuesto su marcha del Ejecutivo autonómico. "Una y mil veces más volvería a hacer todo de la misma manera a tu lado", escribió el exalto cargo en su despedida.

García, González y Gómez

Con este nombramiento se completa el realojo de todo el núcleo duro de Mazón, reubicado en menos de tres meses desde que dejó el cargo. Nada más oficializarse su cese y la toma de posesión de Llorca, el expresident activó su oficina de apoyo en un privilegiado enclave de Alicante. Además del despacho, puede contar con dos asesores, chófer, vehículo oficial y escoltas. Mazón nombró entonces a su mano derecha, José Manuel Cuenca, para uno de esos puestos de personal eventual, con salario de 58.000 euros.

Fue junto a Lumbreras el único del círculo de confianza de Mazón que no fue repescado por Llorca. El nuevo jefe del Consell sí que mantuvo a otros pesos pesados del anterior Ejecutivo, aunque los sacó de Presidencia. Fue el caso de Cayetano García (ahora secretario autonómico en Hacienda) o de Francisco González, director de Comunicación con Mazón y ahora en el área de Promoción Institucional.

También ha mantenido a la jefa de prensa del expresident, Maite Gómez (ahora asesora dentro de Presidencia) y a Josep Lanuza, que continúa como asesor del PPCV pero con acceso directo al Palau. Todos ellos, salvo el propio Lumbreras, han desfilado por el juzgado de Catarroja para declarar como testigos ante la jueza por sus conversaciones con Mazón durante el día de la dana.