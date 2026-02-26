Protesta en Valencia por las 3.000 personas sin ayudas al alquiler por falta de presupuesto

Cumplían los requisitos pero se han quedado sin las ayudas del alquiler porque la Generalitat Valenciana ya no tienen fondos para pagarlas. Se han agotado. Esta es la situación de cerca de 3.000 personas (en concreto 2.969) y desde Juntes per l'Habitatge han protagonizado una protesta frente a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad con dos ideas principales: un plan de choque (que llevan más de 10 años solicitando) y que se amplíe el crédito de las ayudas para que las familias que tenían aprobada la ayuda, la reciban. Desde la conselleria aseguran que están "buscando las fórmulas para poder incluir a estas personas en las ayudas y "atender al 100% de los que cumplen requisitos", aunque recalcan que "es difícil porque el ejercicio está cerrado".

"La Generalitat tiene que hacer lo que tenga que hacer para que efectivamente haya ese crédito. El problema fundamental es que se pueden generar situaciones de desahucio", ha advertido el portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca y miembro de la plataforma Juntes per l'Habitatge, José Luis González Meseguer. El segundo objetivo de la protesta, ha explicado González Meseguer, es visibilizar que "la situación global en la vivienda es de una brutalidad tan terrible que, o se instaura de una vez un plan de choque a nivel municipal, autonómico y estatal, o simplemente se está vulnerando el derecho a la vivienda". Una situación que "conlleva de una forma directa la imposibilidad de tener proyectos de vida esperanzadores para un montón de sectores de la sociedad, y eso es absolutamente inaguantable", ha lamentado.

El portavoz ha pedido a los responsables públicos que "de una vez olviden las estrategias politiqueras y se pongan de acuerdo". En concreto, ha pedido que este plan prohíba los desahucios de familias sin alternativa habitacional; active el control de precios en el mercado de los alquileres y prohíba la venta del parque público de viviendas a "personas o entidades que quieren especular".

El capital "coloniza" el territorio

"La ciudad es nuestra y el territorio es nuestro, y no se puede aceptar la colonización del territorio por el capital, tanto extranjero como nacional, que quiere especular", ha subrayado. Además, ha pedido "una participación directa de los movimientos sociales, vecinales y sindicales" en este plan de vivienda.

Desde Marea Blanca, Manuel Giron, ha incidido en la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. El activista ha exigido una auditoría independiente de todos los procesos de adjudicación de vivienda pública y la publicación íntegra de sus conclusiones; la paralización cautelar de las adjudicaciones "bajo sospecha" hasta que se aclaran todas las responsabilidades políticas y administrativas y la constitución urgente de una mesa municipal de vivienda.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia y Juntes per l'Habitatge, Tito Alapont, ha explicado que la plataforma se reunió este martes con diputadas de PSOE, Compromís y PP en Les Corts, para exponer estas reivindicaciones. "Respecto a la urgencia de prorrogar las ayudas al alquiler, la respuesta por parte de los dos grupos de la oposición fue positiva, también reconociendo que era una cuestión más sencilla siendo partidos en la oposición, y por parte del PP sí que se nos transmitió una buena voluntad para transmitir las cuestiones que estamos planteando aunque al final desde la Corts nso recibieron como meros mediadores", ha explicado.

Plan de choque

Sobre el plan de choque, ha señalado que la plataforma ha mantenido dos reuniones con el secretario autonómico de vivienda pero que la respuesta no ha sido "positiva" respecto a las acciones que las entidades consideran urgentes.

Más solicitudes y más ayuda a cada familia

Después de la concentración, el director general Juan Antonio Pérez Sala ha recibido a integrantes de la plataforma. Desde la conselleria han subrayado que en 2024 se pagó la ayuda de alquiler al 100% de las personas que cumplían los requisitos "por primera vez" . En ese sentido, la Conselleria ha manifestado su compromiso de buscar la fórmula para "atender al 100% de los que cumplen requisitos, haciéndolo así por segundo año consecutivo y por lo tanto por segunda vez en la historia".

Desde Vivienda han apuntado que es necesario que el presupuesto esté abierto y que estas ayudas se corresponden a 2025, pero han indicado que intentarán que las ayudas lleguen a las familias "lo antes posible".

Además, la Conselleria ha destacado que se ha subido el límite de las ayudas al alquiler desde 600 hasta 900 euros, lo que ha implicado que "se amplíe el espectro de personas y, por ello, han subido de 18.000 solicitudes el año anterior a más de 22.000 este año 2025".