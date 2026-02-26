El PSPV denuncia a À Punt por revelar la identidad de una presunta víctima de acoso en Almussafes

Nueva derivada del caso Almussafes, esta vez, hacia la radiotelevisión pública valenciana. El PSPV-PSOE ha informado en un comunicado que denunciará a À Punt ante la Agencia Española de Protección de Datos tras la emisión de informaciones relativas al alcalde de Almussafes, Toni González, en las que se han difundido "datos sensibles" que, según advierte la formación, "permiten la identificación de una presunta víctima de acoso sexual", una de las dos denunciantes al propio dirigente socialista.

Según señala la federación que dirige Diana Morant, el PSPV considera que en la noticia emitida en À Punt el miércoles hay una "infracción grave" de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). "La difusión de detalles biográficos y datos colaterales en la pieza informativa ha roto el anonimato que la ley garantiza estrictamente a las víctimas de delitos de esta naturaleza", asegura el partido.

En este sentido, según expone el PSPV a través de un comunicado, en la información emitida por la cadena pública se facilitan datos que, en el contexto de la localidad de Almussafes, "hacen plenamente identificable a la afectada". Esta sería una de las dos mujeres que ha denunciado al alcalde de Almussafes ante el canal de denuncias del PSOE por un supuesto delito de acoso sexual, algo que se sigue investigando dentro del CADE, el organismo independiente que instruye estas situaciones.

Según ha podido comprobar este periódico, durante el vídeo emitido en el informativo de la noche del miércoles, se graba un primer plano de documentos que González ha presentado ante los tribunales y en los que se pueden leer algunos nombres, algo que no ocurre en la versión que se ha colgado posteriormente en la web de la radiotelevisión pública, donde los documentos aparecen pixelados.

"Inadmisible"

Los socialistas señalan que es "inadmisible que un medio de comunicación público, que debe velar por el rigor y la protección de los ciudadanos, haya vulnerado de forma tan directa el derecho a la intimidad y la confidencialidad de una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad", expone la formación en el comunicado en el que insisten en que la exposición pública de información personal en este contexto "no solo pone en riesgo a la víctima, sino que puede generar un efecto disuasorio para otras mujeres que se planteen denunciar situaciones similares".

El alcalde de Almussafes, Toni González, en un pleno, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

"El PSPV-PSOE no va a tolerar que se revictimice a quien ha sufrido presuntamente acoso, ni por parte de ninguna autoridad pública ni por parte de un medio de comunicación que debería actuar con responsabilidad, rigor y sensibilidad", señala el comunicado que añade: "La libertad de información no puede estar nunca por encima del derecho a la protección de las víctimas. Exponer a quien ya está pasando por un proceso traumático es una forma de revictimización que un medio de comunicación público no puede permitirse".

El caso estalló en diciembre cuando se conoció que una mujer había denunciado por acoso sexual ante el CADE a González. Inmediatamente después, el PSOE lo suspendió de militancia cautelarmente y él dimitió de los cargos orgánicos que ostentaba en la ejecutiva de país, en la provincial y en la local. No obstante, los sucesos en torno a este no se han quedado ahí y la dirección de la formación alertó que desde el entorno del alcalde se había revelado la identidad de la víctima a quien se estaba señalando y acosando.

Es más, el Comité de Ética y Garantías del PSPV informó el miércoles que se le ha abierto un expediente disciplinario a González por, entre otros motivos, menospreciar a la víctima, a quien la empresa municipal de Almussafes en la que trabajaba le ha despedido. "La defensa de la dignidad, la intimidad y la protección de las víctimas no admite tibiezas", sentencian este jueves en el comunicado emitido por la dirección de los socialistas valencianos.

Noticias relacionadas

Fuentes de À Punt han informado de que la publicación del vídeo ha sido un error y ya ha sido retirado de la página web y de sus redes sociales.