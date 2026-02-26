Los sindicatos de Educación salen a la calle este sábado: “Un profesor valenciano cobra hasta 500 euros menos que los mejores pagados de España”

El cambio de cartera en la Conselleria de Educación parecía haber abierto una nueva etapa en la relación entre los sindicatos y la Generalitat, o al menos así lo reconocían los representantes de los trabajadores en las primeras semanas de Carmen Ortí al frente de la Conselleria. El tono, dicen hoy, efectivamente ha cambiado, pero denuncian un bloqueo en las negociaciones de las mejoras de condiciones salariales que ya caldea la relación, hasta el punto de que ya hace unas semanas que STEPV, CCOO, UGT y CSIF anunciaron movilizaciones y hasta una jornada de huelga si Conselleria no se sienta a negociar.

Reclaman mejoras en sus condiciones laborales porque, lamentan, están entre los peores pagados de España. De hecho, según un informe del CSIF, de las 17 comunidades autónomas, los docentes valencianos están entre los puestos 12 y 14 en salarios. Su diferencia salarial con los mejores pagados, los docentes vascos, puede llegar a los 500 euros. Por eso, han convocado a los medios frente a la Conselleria para explicar sus peticiones.

Plantillas, ratios y mejoras salariales

Óscar Ortiz, responsable de educación pública de Comisiones Obreras explica que sus reivindicaciones “no son nuevas”. “Llevamos mucho tiempo esperando que la Conselleria de Educación dé un paso que no da”, dice. Lo que piden, lo resume en “unas plantillas justas que se merecen todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, unas ratios de alumnado que hagan que sea realmente posible dar clase de una manera digna y una subida salarial”. “También estamos defendiendo el valenciano en la educación pública, que últimamente está siendo atacado por varias vías, y también estamos defendiendo una carga de burocracia menor de la que estamos sufriendo ahora mismo en los centros educativos”, añade.

Desde el STEPV, su portavoz, Marc Candela, asegura que se les agota la paciencia. “A la consellera Ortí le arrancamos un compromiso en enero de iniciar la negociación con la plataforma reivindicativa, pero no estamos viendo la concreción de ese calendario de negociación”, lamenta. Detalla que el 10 de febrero se comprometieron a incorporar la negociación en el calendario. “Y al día siguiente nos enviaron un comunicado diciéndonos que a partir de marzo se iniciará la negociación de las condiciones laborales, pero ni sabemos el día ni sabemos a qué se refieren exactamente cuando hablan de mejoras laborales”, critica.

Protesta ante la Conselleria de Educación / Redacción Levante-EMV

Por eso, los sindicatos lamentan que el departamento de Ortí “lo que está haciendo es intentar dilatar en el tiempo la negociación, que es una negociación que le molesta”. “Por tanto, no nos queda otra que convocar acciones de presión para acelerar al máximo esta negociación que no queremos que se dilate en el tiempo, sino que sea compactada”, resume Candela.

Concentraciones el sábado

Para ejercer presión para que esa negociación se produzca, se han convocado una serie de movilizaciones, como ha detallado la responsable de educación pública de UGT, Maica Martínez, estas comienzan este sábado 28 con manifestaciones. Serán a mediodía, en València, en la plaza de San Agustín, en Alicante, en las escaleras del IES Jorge Juan, y en Castelló, en la plaza de les Aules. Si esas movilizaciones no surten efecto y se sigue sin avanzar en la negociación, el 31 de marzo será jornada de huelga en las tres provincias.

La plataforma reivindicativa, afirma José Seco, presidente autonómico de Educación de CSIF, representa a más del 80% de los docentes valencianos. “Necesitamos entrar en una negociación real y leal por parte de la Conselleria con nosotros, los representantes de los trabajadores, para conseguir unas condiciones dignas y una igualdad respecto a otras comunidades autónomas”, ha manifestado.

“De las 17 comunidades autónomas estamos a la cola, estamos por el puesto 12 o 14, por tanto, no llegamos a la media y el salario de un profesor valenciano se puede ir en hasta 500 euros al mes respecto a la comunidad autónoma mejor pagada”, ha añadido Seco. “No creo que esté justificada esa diferencia y, por tanto, solo por dignificación tenemos que hacer esa negociación”, ha zanjado.

Ortí: “Llevan ocho años de sopitas y al sol”

La consellera Carmen Ortí, por su parte, ha asegurado que el calendario de negociaciones “está en marcha”. “Por supuesto que yo lo que hago es derivar todas las propuestas y todas las reivindicaciones de los diferentes sindicatos precisamente a las mesas sectoriales, que es donde se debe debatir esto”, ha añadido. En este sentido, ha dicho que el calendario existe pero está “abierto a todas las aportaciones que sean necesarias”. “Nosotros por supuesto que estamos abiertos al diálogo y a recoger todas las propuestas que se consideren oportunas”.

Pero también ha tenido críticas para los representantes de los trabajadores. “Entiendo que ahora los sindicatos han de recuperar el tiempo perdido porque durante ocho años de gobierno del Botànic no se manifestaron ni una sola vez y, como han estado de sopitas y al sol, pues ahora deben hacer todo el trabajo que no se hizo en su momento”, ha reprochado. Afirma que “si se hubieran tomado con tantas ganas sus reivindicaciones” antes “el profesorado estaría mucho mejor de lo que está”.