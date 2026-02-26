Tráfico muy complicado en Valencia: Más de 60 kilómetros de atasco en las principales entradas y salidas a la ciudad

Los problemas de tráfico son grandes y extensos esta mañana de jueves, 26 de febrero, en las carreteras de València y el área metropolitana, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que revela numerosos atascos kilométricos en muchas de las principales arterias de circulación del entorno de la ciudad hasta el punto de que, de manera global, suman en torno a los 60 kilómetros de circulación lenta.

La A-7 es, una vez más, una de las carreteras más afectadas, con casi 22 kilómetros de retenciones en tres puntos diferentes, así como la V-30, con 11 kilómetros, o la V-31, más conocida como Pista de Silla, con más de 8 kilómetros. Todas ellas registran atascos kilométricos, sobre todo de entrada a València.

Retenciones de tráfico de hoy en Valencia

Las carreteras de Valencia con atascos a las 8.30 horas de hoy son, según la DGT, las siguientes:

