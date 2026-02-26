Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico muy complicado en Valencia: Más de 60 kilómetros de atasco en las principales entradas y salidas a la ciudad

La A-7 vuelve a ser una de las carreteras más afectadas hoy jueves con un atasco que se extiende por cerca de 22 kilómetros

Imagen del estado de la A-7 en uno de los puntos donde esta mañana de jueves se registran retenciones kilométricas en los accesos y salidas de València.

Marga Vázquez

València

Los problemas de tráfico son grandes y extensos esta mañana de jueves, 26 de febrero, en las carreteras de València y el área metropolitana, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que revela numerosos atascos kilométricos en muchas de las principales arterias de circulación del entorno de la ciudad hasta el punto de que, de manera global, suman en torno a los 60 kilómetros de circulación lenta.

La A-7 es, una vez más, una de las carreteras más afectadas, con casi 22 kilómetros de retenciones en tres puntos diferentes, así como la V-30, con 11 kilómetros, o la V-31, más conocida como Pista de Silla, con más de 8 kilómetros. Todas ellas registran atascos kilométricos, sobre todo de entrada a València.

Retenciones de tráfico de hoy en Valencia

Las carreteras de Valencia con atascos a las 8.30 horas de hoy son, según la DGT, las siguientes:

  • A-7: 9,5 kilómetros entre Loriguilla y Cruz de Gracia, en sentido hacia Barcelona
  • A-7: 3 kilómetros entre Chiva y Pai i Capellans, hacia la Ciudad Condal
  • A-7: 9 kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia, sentido Alicante
  • A-3: 2 kilómetros entre el Barrio de Sant Josep Artesà y el Barrio de la Luz (Xirivella), hacia València
  • V-21: 1 kilómetro entre Alboraia y València, de entrada a la capital
  • V-30: 4 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, sentido A-7
  • V-30: 1,5 kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo, hacia el puerto
  • V-30: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, sentido a las instalaciones portuarias
  • V-30: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y Benimàmet-Beniferri, hacia el puerto
  • V-30: 1 kilómetro en Paterna, sentido puerto
  • V-31: 4,5 kilómetros entre Catarroja y Horno de Alcedo, hacia València
  • V-31: 4 kilómetros entre Silla y Catarroja, de entrada a la ciudad
  • CV-30: 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet, hacia la V-30
  • CV-35: 3,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Benimàmet-Beniferri, hacia València
  • CV-35: 2 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, de entrada a la capital
  • CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia, sentido Ademuz
  • CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio en Cruz de Gracia, hacia Ademuz
  • CV-36: 3 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, sentido València
  • CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent), hacia la A-7
  • CV-365: 1 kilómetro en Lloma Llarga, hacia el aeropuerto

Tráfico muy complicado en Valencia: Más de 60 kilómetros de atasco en las principales entradas y salidas a la ciudad

