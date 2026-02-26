Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor

Desde que hace un mes INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, son muchas las informaciones que se han publicado sobre estos pisos, pero ahora podemos ver uno de ellos por dentro.

El pasado 25 de noviembre, poco después de que se entregaran las llaves, el diseñador arquitectónico Antonio Rabadán publicaba en la cuenta de su estudio la reforma que había hecho en uno de los pisos de la famosa urbanización alicantina de Les Naus.

De la mano del propio diseñador entramos a un piso, que denomina casa LUCE, en el que paseamos por un amplio salón con un enorme sofá blanco y una gran mesa central y otra mucho más grande para cinco comensales. Las molduras y la iluminación especialmente diseñada son los protagonistas de la imagen al igual que una lámpara de cristal que cuelga sobre la zona de comedor con otra moldura circular.

“Antes era una vivienda promoción sin alma y hoy respira un carácter propio”, explica el diseñador que añade que la cocina se abrió al salón “para crear un espacio neoclásico luminoso donde las molduras recuperan su protagonismo”.

Seguimos el recorrido por la vivienda y vemos un baño con un gran lavabo de piedra, un enorme vestidor en alargado con puertas a ambos lados y una habitación de matrimonio con un baño en suite.

Noticias relacionadas

“La iluminación siempre tan característica de nuestro trabajo articula cada ambiente y realza las estructuras”, explica Radabán en la publicación y añade: “En cada rincón hemos dado vida a un hogar que antes no tenía”.