Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

El tiempo

Aemet anuncia un cambio del tiempo para este fin de semana en Valencia: vuelve el frío y las lluvias

Marzo comienza con precipitaciones y cielos cubiertos en gran parte de la Comunitat Valenciana

Lluvias en València

Lluvias en València / Fotos: Eduardo Ripoll

Lucía Prieto

EFE

València

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un cambio del tiempo a partir de mañana sábado. Tras la tregua meteorológica de esta semana en Valencia, con cielos despejados y temperaturas casi primaverales, el tiempo vuelve a dar un giro para arrancar marzo con cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante.

Después del episodio de vientos que se ha alargado tres semanas en febrero, y la situación estable y anticiclónica de la última semana, a partir del sábado el tiempo será algo desapacible, cambia a viento de gregal y levante que se reforzará probablemente el próximo martes.

Precipitaciones desde el sábado

Este sábado empezará a notarse el cambio del tiempo, principalmente al sur de Valencia y norte de Alicante, la zona mejor expuesta al viento de gregal, donde además de la nubosidad se pueden registrar lluvias débiles.

El viento de nordeste se va a reforzar el martes, y la previsión es que durante gran parte de la semana próxima predomine el ambiente algo desapacible, con cielos nubosos y precipitaciones, según ha compartido la agencia en redes sociales.

Vuelve el frío

El cambio de tiempo previsto, con más nubes, viento de gregal y precipitaciones, va a suponer que las noches no van a ser tan frías pero los días van a ser más frescos.

Con la bajada de temperaturas durante el día y la subida de las mínimas nocturnas, el balance es que la temperatura media va a seguir por encima de los valores normales de principio de marzo, pero por la combinación de nubosidad y viento, con ambiente desapacible.

Aemet añade que el mes de febrero va a finalizar probablemente con un carácter muy cálido y una anomalía de temperatura de +3.0 °C. Con una probabilidad alta, será el tercero más cálido desde al menos 1950, tras febrero de 1990 y de 2020.

Noticias relacionadas

Los vendavales de principio de mes dejaron temperaturas altas, incluso de récord. Estos últimos días de estabilidad las noches son frías y los días cálidos, sobre todo en el interior, ya que en el litoral las brisas de mar refrescan el ambiente desde mediodía.

TEMAS

  1. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  4. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  5. Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
  6. Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
  7. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
  8. Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet

La Generalitat mantiene su 'no' a la nueva financiación pese al aviso de Boluda

La Generalitat mantiene su 'no' a la nueva financiación pese al aviso de Boluda

El Consell destituye a la número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana tras 15 meses en el cargo

El Consell destituye a la número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana tras 15 meses en el cargo

El PSPV demana investigar en les Corts les “irregularitats” en les derivacions a la sanitat privada

El PSPV demana investigar en les Corts les “irregularitats” en les derivacions a la sanitat privada

Llorca planteja la imputació de Mazón com a línia roja per a “prendre decisions”

Llorca planteja la imputació de Mazón com a línia roja per a “prendre decisions”

Educación defiende su propuesta de calendario para evitar los costes de alargar el curso hacia el verano

Educación defiende su propuesta de calendario para evitar los costes de alargar el curso hacia el verano

Aemet anuncia un cambio del tiempo para este fin de semana en Valencia: vuelve el frío y las lluvias

Aemet anuncia un cambio del tiempo para este fin de semana en Valencia: vuelve el frío y las lluvias

Los sindicatos salen a la calle este sábado: “Un profesor valenciano cobra hasta 500 euros menos que los mejores pagados”

Los sindicatos salen a la calle este sábado: “Un profesor valenciano cobra hasta 500 euros menos que los mejores pagados”

Cortes en la V-30 por las obras de acceso al Aeropuerto de Valencia: conoce los horarios y desvíos

Cortes en la V-30 por las obras de acceso al Aeropuerto de Valencia: conoce los horarios y desvíos
Tracking Pixel Contents