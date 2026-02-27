El tiempo
Aemet anuncia un cambio del tiempo para este fin de semana en Valencia: vuelve el frío y las lluvias
Marzo comienza con precipitaciones y cielos cubiertos en gran parte de la Comunitat Valenciana
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un cambio del tiempo a partir de mañana sábado. Tras la tregua meteorológica de esta semana en Valencia, con cielos despejados y temperaturas casi primaverales, el tiempo vuelve a dar un giro para arrancar marzo con cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante.
Después del episodio de vientos que se ha alargado tres semanas en febrero, y la situación estable y anticiclónica de la última semana, a partir del sábado el tiempo será algo desapacible, cambia a viento de gregal y levante que se reforzará probablemente el próximo martes.
Precipitaciones desde el sábado
Este sábado empezará a notarse el cambio del tiempo, principalmente al sur de Valencia y norte de Alicante, la zona mejor expuesta al viento de gregal, donde además de la nubosidad se pueden registrar lluvias débiles.
El viento de nordeste se va a reforzar el martes, y la previsión es que durante gran parte de la semana próxima predomine el ambiente algo desapacible, con cielos nubosos y precipitaciones, según ha compartido la agencia en redes sociales.
Vuelve el frío
El cambio de tiempo previsto, con más nubes, viento de gregal y precipitaciones, va a suponer que las noches no van a ser tan frías pero los días van a ser más frescos.
Con la bajada de temperaturas durante el día y la subida de las mínimas nocturnas, el balance es que la temperatura media va a seguir por encima de los valores normales de principio de marzo, pero por la combinación de nubosidad y viento, con ambiente desapacible.
Aemet añade que el mes de febrero va a finalizar probablemente con un carácter muy cálido y una anomalía de temperatura de +3.0 °C. Con una probabilidad alta, será el tercero más cálido desde al menos 1950, tras febrero de 1990 y de 2020.
Los vendavales de principio de mes dejaron temperaturas altas, incluso de récord. Estos últimos días de estabilidad las noches son frías y los días cálidos, sobre todo en el interior, ya que en el litoral las brisas de mar refrescan el ambiente desde mediodía.
