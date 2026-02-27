Camps presenta un documental sobre su batalla judicial en plena operación retorno
Francisco Camps no frena. Al expresident, hiperactivo por naturaleza, se le ha metido entre ceja y ceja volver a la primerísima línea política y no muestra síntoma de desfallecimiento pese al vacío que recibe del PP, su partido. A los numerosísimos actos con simpatizantes que viene organizando desde hace tiempo, dentro de su objetivo de volver a presidir el PPCV y ser candidato a la Generalitat en 2027, Camps ha ido añadiendo elementos de presión en los últimos días.
Este lunes presentó una encuesta pagada de su bolsillo que le situaba como el dirigente del PP mejor posicionado para sellar la fuga de votos hacia Voxy también para competir contra el PSPV, muy por delante de Juanfran Pérez Llorca y de María José Catalá.
Y este viernes, para cerrar la semana, se ha citado con un grupo de empresarios en un hotel de València (casualmente, o no, el mismo en el que Llorca se reunió el día anterior con los grandes patronos de AVE). Les ha presentado su proyecto y también un documental sobre su persona que verá la luz próximamente, pero del que ha mostrado un anticipo.
La pieza audiovisual, que se grabó en 2025 en Sevilla por una productora mexicana, se centra en los años posteriores a su dimisión, marcados por los juicios por corrupción de los que finalmente salió indemne. Según ha podido saber este Vaivén, Camps habla de aquellos procesos como una persecución de los poderes del Estado contra su persona y reivindica sus logros políticos.
