Vaivén
Compromís y EU comparten (otra vez) escenario en plena reconfiguración de la izquierda
Mientras los actos por la refundación del espacio de la izquierda alternativa se sucedieron en Madrid la semana pasada con gran expectación mediática, en la Comunitat Valenciana los eventos compartidos se suceden con un perfil más bajo entre dos organizaciones interpeladas en esa reconfiguración y que no dejan de estrechar lazos, eso sí, al margen del resto de entidades de este espacio: Compromís y Esquerra Unida.
Dirigentes de las dos formaciones han compartido escenario este viernes en Asp para hablar de 'Vivienda y servicios públicos como prioridad'. Y no cualesquiera. Han estado la líder de EU, Rosa Pérez Garijo, y su diputado en el Congreso, Nahuel González, así como la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, y la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, lo que ha hecho, a su vez, que la diversidad de voces que existe en la coalición valencianista sea relativamente amplia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
- Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet