Compromís y EU comparten (otra vez) escenario en plena reconfiguración de la izquierda

Mientras los actos por la refundación del espacio de la izquierda alternativa se sucedieron en Madrid la semana pasada con gran expectación mediática, en la Comunitat Valenciana los eventos compartidos se suceden con un perfil más bajo entre dos organizaciones interpeladas en esa reconfiguración y que no dejan de estrechar lazos, eso sí, al margen del resto de entidades de este espacio: Compromís y Esquerra Unida.

Dirigentes de las dos formaciones han compartido escenario este viernes en Asp para hablar de 'Vivienda y servicios públicos como prioridad'. Y no cualesquiera. Han estado la líder de EU, Rosa Pérez Garijo, y su diputado en el Congreso, Nahuel González, así como la síndica adjunta de Compromís en las Corts, Aitana Mas, y la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, lo que ha hecho, a su vez, que la diversidad de voces que existe en la coalición valencianista sea relativamente amplia.