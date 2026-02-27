La Generalitat ignora el aviso de Boluda y mantiene su 'no' a la nueva financiación

El Consell resiste la presión y, al menos por ahora, se mantiene firme en su intención de no negociar cara a cara con el Gobierno el nuevo sistema de financiación autonómica, que supondría casi 3.700 millones más al año para las arcas valencianas. Ya lo hizo cuando patronal y sindicatos llamaron a la Generalitat a sentarse con Moncloa para debatir el nuevo modelo, el cual ven mejorable, y parece mantenerse en sus trece después de que este jueves hiciera lo propio un peso pesado del sector empresarial valenciano, Vicente Boluda.

El naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde se integran los grandes patronos como Juan Roig, no tuvo reparos en mostrar su opinión personal y ante el propio Juanfran Pérez Llorca se mostró favorable a aceptar el nuevo sistema, que deja a la C. Valenciana como una de las grandes beneficiadas.

"Decir que no a todo en esta vida... a lo mejor hay veces que hay que decir que sí. Lo que va davant, va davant...y luego ya veremos cómo acaba", defendió.

Francisco Calabuig

Estas declaraciones no parecen haber calado en el gobierno valenciano, cuyo portavoz Miguel Barrachina se ha mostrado impermeable a las mismas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell celebrado este viernes y se ha mantenido en ese "no" que Boluda puso en duda 24 horas antes.

"No debe existir un mercadeo bilateral"

El popular ha remarcado el "respeto" de la Generalitat a "todas las opiniones de los empresarios", pero no se ha movido un ápice de la posición que marca la dirección nacional y se ha reafirmado en su rechazo a negociar bilateralmente la propuesta.

Barrachina ha vuelto a desplegar el argumento estrella: que fue pactado por el Gobierno con ERC y no con el resto de territorios. "El sistema de financiación es nacional y no debió ser pactado en la clandestinidad entre Pedro Sánchez y un condenado", ha dicho en relación a Oriol Junqueras, líder de los republicanos.

Según el portavoz, ese es el germen que provocó el rechazo "casi unánime" de los gobiernos autonómicos al nuevo modelo (la inmensa mayoría controlados por el PP), expresado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Sólo una, la beneficiada, lo ha aceptado", ha insistido aludiendo a Cataluña.

"Entendemos que no debe existir un mercadeo bilateral sino un acuerdo en el CPFF", ha agregado Barrachina, ignorando el tirón de orejas de Boluda.

Noticias relacionadas

El presidente de AVE, que insistió en que se trata de una opinión personal y no del 'lobby' empresarial que dirige, avanzó su intención de celebrar un pleno monográfico sobre el nuevo modelo que ha puesto sobre la mesa el Gobierno en busca de fijar una posición unitaria de los grandes empresarios.