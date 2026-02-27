La Fiscalía de València y tres acusaciones son favorables a prorrogar la causa de la dana hasta octubre de 2026

El fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, y tres acusaciones populares y particulares se muestran favorables a prorrogar seis meses más la causa de la dana, según los escritos aportados a la causa y de los que se ha dado traslado a las partes. El Ministerio Público y los abogados se manifiestan así después de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra dictara el miércoles una providencia para que las partes personadas en la causa de la dana y el fiscal de la dana se pronunciaran sobre "una posible prórroga del plazo de instrucción por tiempo de 6 meses" a contabilizar "desde la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril de 2026".

El representante del Ministerio Público recuerda que el artículo 324.1 de la LECrim (ley de enjuiciamiento criminal) establece que “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa". Aunque si antes de que finalice el plazo, "se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses (…)”.

Una prórroga a la que se muestra favorable el fiscal de la dana Cristobal Melgarejo. Sobre todo teniendo en cuenta, señala en su escrito, "el 24 de febrero de 2026, el órgano jurisdiccional instructor elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana respecto al aforado Carlos Mazón Guixot". Aunque, además, también está pendiente, según recuerda el fiscal, "la práctica de la comisión rogatoria acordada mediante providencia de fecha de 16 de febrero de 2026" para que Whatsapp y Telegram informen sobre los mensajes del jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, informe sobre los mensajes que intercambió con Carlos Mazón o Salomé Pradas, entre otros, el día de la dana. También están pendientes, señala el fiscal, "diligencias testificales pendientes de practicarse que aún no tienen designada fecha para su realización", como los alcaldes afectados por la dana o la vicepresidenta y consellera, Susana Camarero, entre otros. Así como otras declaraciones señaladas durante el mes de abril del año en curso". De ahí que señale: "como la instrucción del presente procedimiento finalizaría el 30 de abril de 2026, el fiscal interesa que se prorrogue la misma por el periodo de seis meses porque previsiblemente no podría finalizarse en el indicado dies ad quem debido a que del resultado de las referidas diligencias probablemente se derive la necesidad de practicar alguna/s otra/s para el esclarecimiento de los hechos investigados en el presente procedimiento".

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, también informó el pasado miércoles que continuará con la investigación por los 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024 hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncie sobre la exposición razonada para que el alto tribunal valenciano investigue al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ruiz Tobarra se pronunció sobre la continuidad de la causa de la dana al inicio de la declaración celebrada el 25 de febrero, en la que compareció otro miembro del núcleo duro del exjefe del Consell: Francisco González Pérez, exdirector de Comunicación y Promoción Institucional con Mazón, que mantiene la dirección general de Promoción Institucional con el actual president Juanfran Pérez Llorca.

Petición de suspensión de la declaración de la abogada de Argüeso

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra se tuvo que pronunciar sobre la continuidad de la instrucción porque la abogada Yulia Ivanistova que también asiste, junto al letrado José María Bueno Manzanares (que representa a Manos Limpias en otras causas), a Emilio Argüeso el exsecretario autonómico investigado en la causa de la dana, solicitó la suspensión de la declaración. La letrada argumentó que, tras la presentación de la exposición razonada para que el TSJCV investigue a Carlos Mazón, solicitaba la suspensión porque el interrogatorio del director general giraría en torno a los contactos con Mazón el 29 de octubre, por lo tanto, debía retrasarse hasta que el alto tribunal valenciano se pronunciara sobre la investigación al expresidente de la Generalitat.

Noticias relacionadas

Continuar con la instrucción hasta que se pronuncie el TSJCV

Una petición de suspensión que la magistrada de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, rechazó antes de continuar con la declaración. "Yo debo continuar con la instrucción hasta que haya pronunciamiento del TSJCV", aseguró, según fuentes conocedoras de su explicación. La magistrada realizó una breve defensa de su decisión de elevar la exposición razonada sobre Carlos Mazón al TSJCV". "En mi humilde entender considero que hay indicios razonados y que no debo retener la causa", ha justificado. Pero también ha añadido que aún quedan "diligencias pendientes que afectan a la gestión de la emergencia por los directores del Plan de Emergencias", por lo que decidía no suspender la declaración, a pesar de la protesta de la abogada de Argüeso, que constará en la grabación de la declaración (y que después se transcribe, pero no se notifica a las partes, para evitar filtraciones".