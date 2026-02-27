La industria valenciana acelera pese a los frenos estructurales

La industria valenciana crece, pero lo hace en un entorno cada vez más exigente. Más presión en costes laborales, incertidumbre regulatoria, dificultades para captar talento, envejecimiento de plantillas, problemas de acceso a la vivienda y un absentismo que ya alcanza el 7,2 % en el sector industrial dibujan un escenario complejo. Bajo este diagnóstico se celebró el encuentro ‘Industria valenciana 2030. Palancas para el crecimiento industrial valenciano’, retransmitido por Levante TV y moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana.

La pregunta central fue clara: ¿qué palancas deben activarse para reforzar la competitividad industrial valenciana en los próximos años?

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, situó la eliminación de trabas burocráticas como uno de los principales objetivos del Consell. A través del Plan Simplifica, explicó, se han impulsado ya 96 normas orientadas a agilizar procedimientos en sectores estratégicos como el cerámico, el juguete, el calzado o el metal.

Entre los avances, destacó la reducción a la mitad del tiempo de concesión de licencias de obra y la agilización de autorizaciones energéticas, que han pasado de plazos de entre tres y cinco años a resolverse en seis meses. «Estamos en un momento dulce de captación», afirmó, señalando que la Comunitat Valenciana está mejorando su atractivo inversor.

Carrasco también subrayó el papel del Ivace como «brazo armado» de la política industrial autonómica, coordinando innovación, energía e internacionalización, así como el impulso a la energía solar, la recuperación de la eólica y el desarrollo de suelo industrial tras años de escasa planificación.

Productividad: la base de todo

Para Rafael Doménech, Head of Economic Analysis de BBVA Research, la palabra clave es productividad. «Es la base de los salarios y del bienestar y puede crecer indefinidamente», señaló.

Doménech recordó que la Comunitat Valenciana ha registrado un crecimiento del empleo superior a la media nacional (18 puntos frente a 10) y que en 2025 está creciendo por encima del conjunto de España. Sin embargo, advirtió de que parte de esa expansión se ha concentrado en sectores de menor productividad, lo que limita el impacto real sobre salarios y competitividad.

A su juicio, las claves pasan por simplificación administrativa, digitalización, economías de escala y mayor internacionalización. Ganar tamaño permite acceder a mercados globales, conocimiento y cuota de mercado. También insistió en completar el mercado único europeo para evitar fragmentaciones que penalicen a las empresas.

De cara a 2026, prevé un crecimiento valenciano cercano al 2,5 %-3 %, duplicando el promedio de la eurozona, con mayor dinamismo de la demanda interna y fuerte crecimiento en exportación de servicios no turísticos.

Regulación equilibrada

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, coincidió en que la industria valenciana no debe producir más, sino mejor. En un mundo globalizado, señaló, Europa compite con regiones donde la regulación es más laxa, por lo que encontrar un equilibrio normativo es esencial.

Defendió la figura de la «declaración responsable» para acelerar inversiones y alertó de que parte del capital está desviándose hacia territorios con mayor agilidad administrativa. También puso el foco en el tamaño empresarial: mientras algunas grandes compañías evolucionan, muchas pymes tienen dificultades para crecer.

La energía, afirmó, es estratégica en el siglo XXI. Disponer de suministro suficiente y a precio competitivo es condición indispensable para consolidar «oasis industriales» en el territorio.

Efecto tractor

Desde la industria ferroviaria, Juan Antonio Delgado, director de Relaciones Institucionales de Stadler Valencia, defendió potenciar el efecto tractor que tienen las grandes empresas y su capacidad para integrar en sus cadenas de valor a compañías locales. También, alertó de incoherencias regulatorias: por un lado se impulsa el ferrocarril, un sector clave para la descarbonización, y por otro se adoptan medidas que dificultan el trasvase desde otros modos de transporte. Asimismo, reclamó que normas europeas, como la CRA, deberían ser sensibles a la singularidad de cada sector industrial.

Oscar Miralles, director de Personas y Valores en Grupo La Plana, estructuró su intervención en tres ejes: atraer talento joven en colaboración con universidades; mejorar los sistemas de incentivación interna, todavía poco desarrollados; y acelerar el reaprendizaje continuo.

«Todo va muy rápido y la formación interna debe ser ágil o no estaremos», advirtió. Sobre la reforma laboral, reconoció que ha reducido la temporalidad y defendió que la mejora de la productividad no puede basarse en precariedad, sino en eficiencia y valor añadido.

Absentismo: debate pendiente

El absentismo fue uno de los asuntos más sensibles. En el sector industrial valenciano alcanza el 7,2 %, con un impacto económico significativo.

Lafuente pidió evitar la criminalización y apuntó a disfunciones en el sistema sanitario público que retrasan altas médicas de trabajadores que desean reincorporarse. Apostó por una mayor coordinación con las mutuas.

Desde Unión de Mutuas, su directora gerente Carmen Barber planteó tres líneas de acción: reducir la siniestralidad, agilizar la gestión de incapacidades temporales y convertir la prevención en estrategia empresarial. Reclamó mayor confianza institucional y más competencias para las mutuas en la monitorización de bajas.

Carrasco aportó el dato valenciano: la pérdida de jornadas laborales ha pasado de tres días en 2018 a 5,7 en la actualidad. Admitió que el problema exige reformas normativas —competencia estatal— y un mayor protagonismo de las mutuas.

Miralles añadió la dimensión de la salud mental tras la pandemia, defendiendo un enfoque preventivo e integral.

Un consenso claro: actuar ya

El 60 % de la normativa proviene de Bruselas, recordó Carrasco. De ahí la importancia de anticipar cambios legislativos para que las pymes puedan adaptarse con tiempo. Doménech insistió en que el mercado natural es el europeo y que la verdadera escala competitiva pasa por completar su integración.

El encuentro dejó un consenso transversal: la Comunitat Valenciana mantiene fortalezas industriales, pero necesita rapidez y coherencia. Simplificar trámites, ganar tamaño empresarial, asegurar energía competitiva, reforzar talento y abordar el absentismo como un problema sistémico son las palancas señaladas.

El horizonte 2030 no es retórico. Es una cuenta atrás. Y, como quedó patente en el debate, el tiempo administrativo ya no puede medirse en años, sino en meses. n