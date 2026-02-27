Sanidad
El PSPV pide investigar en las Corts las "irregularidades" en las derivaciones a la sanidad privada
Los socialistas tienen dudas sobre si las pruebas de Radiología las revisan especialistas o lo hacen médicos generalistas
El PSPV-PSOE ha presentado una petición en las Corts Valencianes para crear una comisión de investigación que ahonde en las "irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados" por la Conselleria de Sanidad, a través de la derivación a la sanidad privada. La propuesta pide estudiar no solo qué ocurre con las cirugías, que registran un aumento del 49 % durante la era de Mazón como presidente, sino también con las pruebas diagnósticas, especialmente de Radiología. Según la información recopilada por los socialistas las prácticas llevadas a cabo en centros privados podrían "poner en riesgo la salud de los valencianos y valencianas".
La petición de esta comisión de investigación llega una semana después de que el PSPV-PSOE llevara a la Fiscalía la reutilización de materiales de un solo uso en el departamento del Vinalopó gestionado por Ribera Salud, después de las informaciones publicadas en eldiario.es. Sin embargo, como explica la diputada socialista Yaissel Sánchez, el objeto de la petición persigue saber si las pruebas diagnósticas enviadas a la privada se hacen con los "estándares de calidad exigidos". Los socialistas tienen dudas de que las pruebas de Radiología sean verificadas por especialistas y que esta función la asumen médicos generalistas, motivo por el que están preparando una batería de preguntas al departamento de Marciano Gómez.
Polémica en octubre
La oposición está siguiendo este asunto desde hace meses. En octubre, cuando estalló la polémica del cribado de cáncer en Andalucía que se extendió hasta la Comunitat Valenciana, el diputado Carles Esteve -opta ahora a liderar Iniciativa- de Compromís ya denunció el envío de pruebas diagnósticas a "granjas de lectura" en países como Venezuela o Colombia, donde "no sabemos en qué condiciones se están haciendo" y sin saber "la trazabilidad de estos contratos", esgrimía el nacionalista.
Entonces Compromís pidió la creación de una comisión de investigación sobre el Programa de Prevención de Cáncer de Mama y las derivaciones del diagnóstico por imagen a centros privados. La propuesta tenía un triple objetivo: conocer las "cifras reales" del cribado, después de que el 2024 se cerrara sin citar a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía; saber el número exacto de lecturas remitidas a la privada, donde pone ahora el foco el PSPV-PSOE; y concretar la calidad y fiabilidad de los servicios externalizados.
