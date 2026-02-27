La realidad desconocida del Parkinson: uno de cada cuatro valencianos tiene menos de 60 años

La enfermedad de Parkinson se suele asociar con personas de edad muy avanzada, pero la realidad dista mucho de esta idea preconcebida. Así lo reflejan los datos de la Fundación Parkinson Valencia que, a lo largo de 2025, dio asistencia a 185 personas menores de 60 años. Estos representan el 26 %, a una de cada cuatro, de las 712 personas asociadas en su entidad y son quienes hacen que la edad media de las personas adheridas a la fundación sea de 67 años. Es una de las principales conclusiones de su Memoria 2025 que presentaron este jueves en València, bajo la fórmula de un diccionario sobre la enfermedad, donde se refleja que 161 personas asociadas tienen entre 61 y 70 años; 277 entre 71 y 80, la franja más numerosa; y 86 son las que superan los 81 años de edad.

En total, se estima que un total de 21.090 personas sufren la enfermedad en la Comunitat Valenciana y 11.023 residen en la provincia de Valencia. Esta cifra ha aumentado en el último año, con datos del ejercicio 2024, con 1.779 nuevos diagnósticos solo en la provincia. Si se extrapolara el porcentaje de pacientes menores de 60 años atendidos por la entidad al registro general, el dato total de enfermos de párkinson por debajo de esa edad sería de 5.483 valencianos y valencianas.

Ayuda prestada

La entidad ha sacado pecho de su actividad del último año, durante el cual ha realizado un total de 9.359 actos terapéuticos, entre grupales (4.028) e individuales (5.074). La cifra no es baladí porque ha crecido un 72 % en solo cinco años; en 2021, la cifra fue de 5.434 actos y la tendencia ha sido al alza desde entonces. Casi la mitad de ellos, 3.981 o el 41 %, son sesiones de fisioterapia, las más cuantiosas con mucha diferencia.

Esta evolución ascendente evidencia las carencias asistenciales de las personas con párkinson en la Comunitat Valenciana. Entre ellas, está el caso de Virginia Roldán, 75 años, diagnosticada en plena pandemia. Al ser diagnosticada, las prioridades del sistema sanitario, bajo la presión de la covid, eran otras. "No era el momento para ir al especialista", explica que le dijeron. No fue la única dificultad que encontró; las tuvo, también, durante el tratamiento de la enfermedad con revisiones que puede tardar "casi un año". Su sensación, repetida por muchas familias, es que el tiempo de consulta se queda corto para ajustar una medicación que cambia con la evolución de los síntomas: “No llegábamos ni a diez minutos”, resume. Un asunto que podría agravarse con la nueva agenda médica que solo ofrece dos citas diarias para los pacientes crónicos.

Impacto positivo

El testimonio de Virginia es revelador sobre el impacto de las sesiones terapéuticas. En su caso, ha aprendido "de alguna manera, a volver a caminar" y forma parte de ese 89,8 % de usuarios que mantienen una movilidad óptima y pueden desplazarse o girar de manera segura y eficaz. Los resultados son aún mejores en las parcelas de logopedia, donde el 96 % de las personas consiguen hablar con claridad, al menos en los niveles esperados para su etapa; o en el apartado de la deglución que mantiene unas cifras del 63 % de pacientes que pueden tragar bien, de forma segura y eficiente, en los estadios iniciales e intermedios de la enfermedad.

Según explican desde la fundación, "las terapias no farmacológicas —fisioterapia, logopedia, neuropsicología, atención psicológica, estimulación cognitiva o trabajo social— constituyen un pilar esencial para mantener independencia física, cognitiva y emocional, complementando el tratamiento médico".