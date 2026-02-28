Ana González, sustituta de Ábalos en el Congreso: "El linchamiento de las redes lo pone difícil a mucha gente con vocación"

La alcaldesa de Llaurí (Ribera Baixa), Ana González, es desde hace unos días diputada en el Congreso por el PSOE. Era la número 7 en la lista, pero la dimisión de José Luis Ábalos, hoy en prisión, la ha convertido en diputada. La nueva diputada, que hace años fue noticia por una condena por dar positivo al volante, es cargo socialista en una comarca donde el PSPV tiene hoy su principal problema orgánico, en Almussafes.

Pregunta: Ha aterrizado usted en el Congreso prácticamente la semana del 23F. ¿Cómo se aclimata una al ruido de Madrid viniendo de un municipio de 1.226 habitantes?

Respuesta: Ha sido un cambio bastante brusco porque pasas de la tranquilidad que te da un pueblo donde estoy gobernando prácticamente media vida a una cosa totalmente desconocida. No tiene nada que ver la administración local con el poder legislativo en las Cortes, y el ruido de una gran capital y la política en todos los niveles. Ha sido un cambio brusco pero la experiencia de toda la vida en el Ayuntamiento de Llaurí, con las dificultades que eso también me ha supuesto, me ayudan a adaptarme a la nueva situación.

Supongo que ha vivido el caso Ábalos de una manera particular porque, paradójicamente, el peor momento para el partido en muchos años a usted le ha permitido entrar en el Congreso.

Ha sido un momento muy complicado a todos los niveles para el PSOE, algo que no esperábamos y no queríamos que pasara. A nivel particular, cuando uno está en unas listas para entrar de diputada está siempre a disposición. Hubiera podido entrar con cualquiera de mis compañeros anteriores, pero me ha tocado en este momento tan mediático.

¿Al PSOE le hace más daño la corrupción o los audios de prostitución?

Nos hace daño todo: dentro de nuestros valores no entra ni la corrupción ni la prostitución.

¿Ve futuro a lo que queda de legislatura? Este jueves se produjo un nuevo rechazo al escudo social, la financiación autonómica está atascada, los presupuestos también parecen inviables.

El Gobierno tiene capacidad de negociación y está consiguiendo muchos logros a nivel social que eran inviables con partidos de la derecha. El Gobierno está fuerte para seguir negociando e ir sacando todo lo que se proponga.

Usted fue noticia hace unos años por una condena de tráfico. ¿Cree que ya se lo han perdonado?

Eso fue en 2021, fue un error. Pedí disculpas, pagué mi pena y he pagado cinco años mediáticamente más de lo que cualquier persona podría soportar. Me perdonaron en el momento en que formé parte de la candidatura para ser diputada en las Cortes y en el momento que revalidé mi mayoría absoluta en 2023 al frente del Ayuntamiento de Llaurí. Creo que me han perdonado con creces.

Usted tiene una perspectiva privilegiada para la reflexión sobre el error, la rectificación, la muerte civil o la rehabilitación pública. ¿Es compatible la política con esta dinámica abrasiva que todo lo convierte en un escándalo?

Los políticos somos personas y todas las personas cometemos errores. Y este linchamiento mediático a través de redes sociales por cualquier cosa donde todo el mundo se atreve a opinar sin conocerte, sin conocer el caso y sobre todo a mentir, lo están poniendo difícil a mucha gente con vocación de servicio público y que cada día es más complicado.

Hablando de escándalos públicos, su partido tiene ahora mismo un incendio grave en la Ribera Baixa, su comarca. ¿Qué opina de Toni González y de la situación que está viviendo?

No voy a opinar sobre ese tema. Es un tema que Toni González sabrá y las personas que lo han denunciado también: no tengo datos para opinar.

Usted forma parte de la dirección provincial. Siendo un tema tan sensible, ¿se podría haber afrontado de manera diferente?

Se está afrontando desde la Ejecutiva Nacional. Se han tomado medidas por los cauces que el partido tiene. El partido ha hecho lo que tenía que hacer.