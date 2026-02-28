El Ayuntamiento de València carga contra la AVL tras rechazar Valéncia e insiste en la doble denominación

Reacción del Ayuntamiento de València al rechazo del pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua a la denominación Valéncia/Valencia. Y lo hace con crítica. El gobierno municipal que dirige Maria José Catalá, a través de un comunicado, ha lamentado la decisión adoptada por la AVL, le ha afeado que se pierde una "oportunidad histórica para acercarse a la realidad lingüística y social de la ciudad" y ha arremetido contra lo que consideran una "falta de lealtad institucional" al conocer la decisión solo por la prensa y no haber hecho público el informe.

Es la reacción del ejecutivo de Catalá a la decisión de la Acadèmia que, según ha publicado este diario, es que el nombre de la capital se quede como está: València, con la grafía con la tilde abierta. Poco más ha trascendido de una decisión tomada en el pleno del viernes y de un informe que se ha declarado reservado y que ni siquiera se ha enviado entre los propios académicos. El plan de la institución es enviarlo el lunes a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y, posteriormente, hacer pública su decisión y argumentos, algo que no ha gustado en el consistorio.

"El Ayuntamiento de Valencia lamenta la decisión adoptada por la AVL y considera que la institución ha perdido una oportunidad histórica para acercarse a la realidad lingüística y social de la ciudad. Asimismo, lamentamos la falta de lealtad institucional por parte de la AVL ya que, en un asunto de tal importancia de la ciudad, la institución no ha hecho público el informe y las únicas informaciones de las que dispone el Ayuntamiento son las aparecidas en prensa", señala el comunicado enviado por el consistorio que llega después de las exigencias de la izquierda de usar solo València.

En este sentido, el consistorio desgrana algunos puntos del debate. Así, señala que sobre la doble denominación, el equipo de Catalá recuerda que la denominación en castellano "ha sido la oficial hasta la llegada, en 2015, del gobierno de Compromís y del PSPV que borraron del nombre de la ciudad una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana". E insiste en que la normativa precisa que es competencia de los ayuntamientos "decidir si propone adoptar la doble denominación". "Es una posibilidad legal de cada ayuntamiento valenciano", expresa.

En segundo lugar entra en la cuestión que había levantado más suspicacias: el acento cerrado de Valencia. Ante ello, el ayuntamiento critica que la Academia Valenciana de la Lengua "prefiere mantenerse alejada del valenciano que emplea la ciudadanía, haciendo caso omiso a la pronunciación real y tradicional de la mayoría de los ciudadanos". Es un nuevo choque entre una institución dirigida por el PP, con apoyo de Vox, y el organismo estatutario.

"Medidas a su alcance"

Asimismo, el gobierno local recuerda que presentó un estudio técnico "realizado por el académico de la AVL, Abelard Saragossà, que avala la denominación bilingüe y el acento cerrado de Valéncia demostrando en su estudio que en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, desde Els Ports hasta la Vega Baja, la población pronuncia de manera unánime “Valéncia”, con la vocal tónica cerrada".

Ese informe ha sido la base sobre la que el consistorio ha defendido su postura, ahora cuestionada por la academia. "Saragossà traza igualmente la evolución histórica del topónimo desde sus orígenes hasta la actualidad, desmontando la teoría de que la forma “Valéncia” sea una castellanización reciente; la transformación de la vocal tónica “è” abierta en una “é” cerrada ya estaba plenamente asentada en la Edad Media", añade el comunicado enviado por el consistorio.

Noticias relacionadas

Por último, el ayuntamiento recuerda que en 2021 la AVL rectificó la grafía l’Ènova por la que dicen sus habitantes (l’Énova) a petición del consistorio de esa localidad, "por lo que consideramos que la postura de la AVL sobre la denominación de nuestra ciudad supone un trato discriminatorio e inaceptable hacia el Ayuntamiento de Valencia". No obstante, el gobierno municipal asegura que se esperará a conocer el informe para adoptar "todas las medidas a su alcance".