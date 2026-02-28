Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un 'ninot' especial para Bernabé desde la zona cero de la dana

Bernabé posa con su 'ninot' regalado por Fernando López. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Pilar Bernabé ha ganado protagonismo político y relevancia mediática tras la dana, algo que más que por encuestas, estudios o cargos orgánicos tiene como mejor unidad de medida un elemento absolutamente valenciano: ser representada en un ninot fallero. A la espera de ver qué ocurre en las distintas fallas una vez se dé la plantà, de momento, la delegada del Gobierno recibió este sábado una figura en representación suya, aunque con una intrahistoria que la hace especial.

En concreto, el monumento se lo ha entregado este sábado Fernando López, artista fallero de Benetússer, coincidiendo con el esmorzar faller del PSPV. No es un desconocido para Bernabé. La dirigente socialista visitó durante las semanas críticas su taller, uno de los tantos locales arrasados por la dana. De hecho, varios de los 'ninots' que ya tenía preparados en su momento López se encontraron a unos cuantos metros del establecimiento, en las líneas del tren. Fruto de aquellas visitas y en reconocimiento al "trabajo y compromiso durante la dana", el artista fallero le ha entregado este ninot de Bernabé ataviada con una camiseta roja y la palabra 'Força' en el pecho. Bernabé estaba feliz, claro.

TEMAS

