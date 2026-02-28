Cobrar por compartir coche para ir al trabajo en Valencia: estos son los primeros seis destinos que se podrán beneficiar

La movilidad en el área metropolitana de València ha estado en el centro del debate, sobre todo después de la dana y a raíz de la destrucción de vehículos. Según datos de la Generalitat, el área metropolitana de València soporta cada día 6,1 millones de desplazamientos y un conductor puede pasar al año hasta 95 horas en atascos. Para evitarlo, el gobierno valenciano, con fondos del Ministerio de Transición Ecológica, ha puesto en marcha un proyecto que permite a los conductores cobrar por compartir coche para ir al trabajo.

La iniciativa toma la forma de "comunidad" de conductores. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la empresa Tribbu han puesto en marcha una aplicación para compartir coche en València y su área metropolitana. El objetivo es "fomentar una movilidad más eficiente y sostenible, facilitando los desplazamientos y reduciendo la huella de carbono". La descarga de la aplicación está disponible en el siguiente enlace.

Una media de 1,1 personas por coche

Así lo ha dicho el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Ha presentado este viernes la aplicación, desarrollada por la compañía Tribbu, y pensada para conectar a conductores y pasajeros con recorridos similares. La finalidad es reducir el número de vehículos que circulan con un solo ocupante. "Hemos detectado que en el área metropolitana de València la mayoría de los desplazamientos se realizan en coche y en solitario”, ha destacado el conseller.

Y es que la tasa media de ocupación del vehículo privado en València y alrededores, se sitúa en 1,1 personas por coche, lo que implica miles de asientos vacíos circulando cada mañana. De ahí el proyecto, que recibe el nombre de 'València Comparte Coche' y que está enmarcado en el Plan Endavant de la Generalitat.

Para empezar, el proyecto se centrará en seis zonas con una alta densidad de tráfico como el entorno del Hospital La Fe, el Campus de Burjassot de la Universitat de València, la zona industrial de Riba-roja, el polígono industrial Jaume I de Almussafes, la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, y el entorno del centro comercial Bonaire y se estudia ampliarlo a más zonas en el futuro.

¿Cuánto se cobrará por trayecto?

"La iniciativa va más allá de una aplicación, ya que ejemplifica el apoyo de la Generalitat a un proyecto público de coche compartido, no solo como una herramienta informal, sino como una opción estructurada y medible”, ha dihco Martínez Mus. En este sentido, la app garantiza la verificación de los usuarios y mide también el impacto de cada trayecto compartido.

Este impacto es el que permite al usuario obtener un beneficio económico. Esas cantidades provienen del sistema de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y con él los conductores podrán recibir 0,04 euros por kilómetro y pasajero.

Desde la Generalitat destacan que, para los usuarios, compartir trayecto supone reducir el gasto mensual en transporte, disminuir el estrés asociado a los atascos y transformar el desplazamiento diario en una experiencia más eficiente y colaborativa. Mientras, para las organizaciones, representa una herramienta concreta para reducir la huella de carbono y mejorar la accesibilidad de trabajadores, estudiantes y usuarios a grandes centros de actividad.

La puesta en marcha del proyecto se enmarca en la estrategia del Plan Endavant diseñado para fomentar la reconstrucción tras las riadas, que contempla en su Iniciativa E.20.1 fomentar la implantación del carpooling en todos los grandes centros generadores de desplazamientos del área metropolitana, tales como universidades, polígonos industriales, centros comerciales, ciudades administrativas, ciudades judiciales, recintos portuarios y aeroportuarios.