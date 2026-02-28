La Conselleria de Sanidad prepara nuevas oposiciones para médicos solo por méritos y sin examen

Los médicos podrán conseguir una plaza en propiedad en los centros de salud y hospitales valencianos sin realizar un examen, solo por concurso de méritos, en las próximas ofertas públicas de empleo que la Conselleria de Sanidad está preparando para el futuro próximo. Así lo anunció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante su discurso en la toma de investidura de Mercedes Hurtado como presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) el pasado miércoles. El único requisito será tener el MIR, haberse formado en una especialidad médica y, a partir de ahí, contará la experiencia, así como la formación adicional, como másteres, acreditados por cada aspirante a conseguir plaza en propiedad.

No es una fórmula nueva. La Conselleria de Sanidad utilizó el concurso de méritos para estabilizar al personal interino por exigencias de la Unión Europea y, en octubre, la Generalitat ya sacó la adjudicación de un millar de plazas de difícil cobertura mediante esta fórmula, a la que se han presentado más de 3.000 profesionales. Parece ser que el balance es positivo y la idea es repetirlo en el futuro. Como explican fuentes oficiales de Sanidad, primero se resolverá el actual proceso para los departamentos de difícil cobertura, que tendrá una segunda entrega con nuevas plazas. Una vez resueltos estos dos procesos, la fórmula podría extenderse a todo tipo de plazas, especialidades y departamentos. "Los plazos los irán marcando la resolución de los procesos pendientes", añaden, a la vez que explican que la posibilidad está contemplada en la legislación, por lo que no se necesita modificar la normativa.

"Me parece un insulto para nuestros compañeros que después del MIR y de 20 años de experiencia, por ejemplo, tengan que examinarse otra vez y preguntarles por detalles de su especialidad", esgrimió Gómez en su intervención. Tener experiencia será un valor porque dará más puntos y, por tanto, prioridad para conseguir plaza, pero los residentes con el MIR recién acabado también podrían convertirse en estatutarios siendo muy jóvenes, algo no habitual en la sanidad pública.

Moisés Domínguez

Desde 2022 sin aplicar

A falta de conocer los detalles, este proceso será el primero para plazas sin circunstancias especiales. No será de difícil cobertura, ni las casi 500 de características específicas -inicialmente eran 700 y los sindicatos pelearon para rebajarlas- que ya están convocándose, ni tampoco las del CSUR, los puestos determinados por el Ministerio de Sanidad, como los trasplantes entre otros ejemplos. La disposición adicional tercera del decreto 1/2022 de medidas urgentes ante la emergencia por la guerra en Ucrania abrió la posibilidad a habilitar concursos sin examen, solo por méritos; y la ley de acompañamiento del presupuesto de la Generalitat también contribuye a regularlo.

Es cierto que la actual Conselleria recurre a normas en vigor que, hasta ahora, se utilizaban en circunstancias especiales. En un contexto de déficit de médicos, es una fórmula de atracción de talento, aunque rompe con la equidad de las oposiciones de la oferta pública de empleo (OPE). Desde UGT comentaban hace meses que "esta administración está abusando del concurso de méritos, que es una vía de acceso arbitraria que no respeta los principios de mérito, igualdad y capacidad".

Adjudicar plazas sin examen es, también, un recurso que la Generalitat está preparando para el personal subrogado de los departamentos de las reversiones sanitarias, un proceso abierto legalmente dentro de un decreto de la dana. Sin embargo, la Administración se está encontrando con dificultades legislativas, como reconoció Gómez a Levante-EMV esta semana, porque el "proceso de entrada de los laborales a extinguir en la administración es diferente -, explicaba-, pero nuestra voluntad es intentar resolverlo cuanto antes para unificar los derechos y deberes de todos los trabajadores".

La estabilidad laboral y tener trabajo asegurado, algo que solo ofrece una plaza de funcionario, es el único argumento que puede esgrimir la sanidad pública frente al sistema privado. La retribución económica es menor y la conciliación, también suele ser más fácil. Esto ha provocado un aumento de la 'fuga' de profesionales a la privada, ya sea de forma parcial o completa. En la última década, el número de médicos valencianos que reconoce trabaja en la privada se ha triplicado y son ya al menos 6.600 profesionales.