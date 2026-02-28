Los docentes salen a la calle para pedir mejoras salariales, menos burocracia, ratios en las aulas y "más valenciano".

Centenares de profesores han recorrido el centro de València este sábado en una manifestación, que también se celebra en Castelló y Alicante, convocada por los sindicatos STEPV-IV, CSIF, CCOO y UGT para protestar contra los recortes en la educación publica. La protesta ha partido al mediodía de la plaza de San Agustín y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad. Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer "Ja n'hi ha prou" (Basta), "menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla, más valenciano", y otras en las que se animaba a la comunidad educativa a movilizarse.

Los sindicatos denuncian la "inexistencia de compromisos reales" por parte de la Conselleria de Educación de concretar el calendario de negociaciones de la plataforma reivindicativa sindical, y señalan que se ha limitado a proponer el inicio de las negociaciones para mejorar las condiciones laborales en el mes de marzo, "sin fechas ni concreciones de los temas a negociar". Además de estas protestas, los sindicatos han convocado una huelga educativa el 31 de marzo y mantienen la propuesta de huelga indefinida a partir del mes de mayo.

Sin compromisos reales

El cambio de cartera en la Conselleria de Educación parecía haber abierto una nueva etapa en la relación entre los sindicatos y la Generalitat, o al menos así lo reconocían los representantes de los trabajadores en las primeras semanas de Carmen Ortí, que sustituyó a Jose Antonio Rovira al frente de la Conselleria. El tono, dicen hoy, efectivamente ha cambiado, pero denuncian un bloqueo en las negociaciones de las mejoras de condiciones salariales que ya caldea la relación, hasta el punto de que ya hace unas semanas que STEPV, CCOO, UGT y CSIF anunciaron movilizaciones y hasta una jornada de huelga si Conselleria no se sienta a negociar. Desde la Conselleria de Educación han asegurado que las condiciones laborales del profesorado deben abordarse en el seno de las mesas sectoriales de negociación, órgano competente para el análisis y debate de estas cuestiones.

Han subrayado que el calendario de negociaciones está en marcha y contempla el tratamiento de las principales reivindicaciones planteadas por los representantes sindicales, además de permanecer abierto a todas las aportaciones que se consideren necesarias, con el objetivo de avanzar en propuestas ajustadas a la realidad organizativa y presupuestaria del sistema educativo valenciano.

En este sentido, la Conselleria remite todas las propuestas y reivindicaciones formuladas por las organizaciones sindicales a las mesas sectoriales, al tratarse del espacio institucional previsto para el diálogo y la negociación colectiva.

Asimismo, reafirma su disposición al diálogo con el conjunto de la comunidad educativa y su voluntad de continuar trabajando "en un clima de consenso que permita optimizar el sistema educativo y tratar las condiciones del profesorado dentro del marco competencial vigente y de las condiciones de financiación"