El exgerente de la empresa de emergencias entregó en abril al conseller los videos ocultados once meses a la jueza de la dana de València

El exgerente de la Sociedad valenciana de gestión integral de los servicios de emergencias (Sgise) Raúl Quilez, admitió a la jueza de la dana que comunicó al conseller Juan Carlos Valderrama la existencia de los vídeos ocultos a la justicia durante once meses, hasta que se entregaron entre septiembre y octubre de 2025. El juzgado de la dana notificó ayer la transcripción de la declaración de Raúl Quílez quien, precisamente, fue cesado ayer como director general de Innovación en Emergencias. El Consell también cesó a Irene Rodríguez Rodrigo, casada con Raúl Quilez, como secretaria autonómica de Emergencias.

Raúl Quilez admitió en su declaración en la causa de la dana, el 13 de febrero hace justo dos semanas, que accedió a los vídeos grabados el 29 de octubre por la productora contratada por Emergencias, "en febrero de 2025. A mi me entregan los videos de Canals, de la zona de la lluvia donde habia ido la consellera. A posteriori alguien me dice, no recuerdo quien, que hay otra serie de recursos graficos, porque habia otro periodista [de la productora] que yo no sabía quien era, y yo los pido [los vídeos], los pido a Envidea, y los veo. Sí, los veo, los veo en abril".

Eran vídeos claves porque en esas imágenes se ve a la exconsellera Salomé Pradas tomar datos sobre las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo [que pradas escribe como Pollo] y sobre los bomberos forestales [que después se retiraron]. "No soy consciente de esos temas, o sea, los veo, sí, los veo, los miro y los guardo", admitió a preguntas del abogado de ACPV y una acusación particular, Manolo Mata.

"¿Eso se lo comunica al conseller de Emergencias?", se interesó el letrado. "Se lo comunico al conseller", admitió el exgerente de la Sgise y exdirector general. "Todo eso viene -admitió- porque una pregunta parlamentaria [del PSPV] que se contesta. Yo no era consciente de que existian esos videos (...) Hablo con Envidea (la productora), le pido que me Ios envie, me los envia y yo se los mando al conseller para su informacion. Pero eso es despues de la contestacion de la pregunta parlamentaria Ellos tampoco eran conscientes de que esos videos existian", aseguró Quílez en su declaración.

El exdirector general de Innovación en Emergencias, Raúl Quilez, declaró como testigo en la causa de la dana por su asistencia a la decisiva reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre (29-O) donde se decidió el envío de las alertas (20.11 y 20.57 horas) y la movilización de la UME (Unidad militar de emergencias). Una reunión en la que, según defendió, fue "un convidado de piedra".

Raúl Quilez fue el director gerente de la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) de julio de 2024 a mayo de 2025, para quien la productora de Castelló, Envidea, grabó las imágenes del Cecopi. La empresa audiovisual estaba contratada por la Sgise desde el 9 de agosto de 2021. Un servicio que se prorroga anualmente por un plazo máximo de cinco años. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, admitió el 15 de septiembre de 2025 la existencia de las imágenes grabadas del Cecopi que se ocultaron durante once meses. Y que trascendieron después de que RTVE emitiera el audio y las imágenes de un vídeo del Cecopi, grabado con el compromiso de distribuirlo como mudo. "Si hay solicitud de la jueza [de la dana] se buscarán estos recursos para ponerlos a disposición" del juzgado de Catarroja, aseguró el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el 15 de septiembre.

Emergencias en marzo: "No consta soporte documental alguno"

La Conselleria de Emergencias negó durante meses que existieran grabaciones del Cecopi. La primera vez lo expresó formalmente en un escrito dirigido a la jueza de la dana el 4 de marzo de 2025. "El Cecopi no es un órgano colegiado a los efectos de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público [por lo que] no se dispone de la figura del secretario/a, no se levantan actas, ni se graban sus sesiones. Es por ello que no consta soporte documental alguno", certificó en un escrito la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez Rodrigo.

Respuesta de Valderrama el 4 de septiembre

Muñoz y la diputada Alicia Andújar preguntaron a Valderrama en su día por registro de entrada sobre posibles vídeos del Cecopi, el órgano gestor de la emergencia. El conseller contestó el 4 de septiembre que al tratarse de "un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el cual se integran los mandos de las diferentes Administraciones" y que no tiene "naturaleza de órgano colegiado", no dispone "de actas formales ni grabaciones de carácter general". Aunque unas semanas después tuvo que admitir que sí existían las imágenes del Cecopi, aunque justificó que eran "recursos periodísticos".

Detalles por los que se interesó la jueza de la dana al preguntar por este baile de fechas y la ocultación de los vídeos hasta que "afortunadamente" los publicó RTVE. "Yo en esas fechas no sabía que esos videos existieran, no son videos oficiales, no son videos del Cecopi, yo lo supe meses después", respondió a la magistrada. "No hubo ningun interes por ocultar nada, porque no hay ningun interes en ocultar absolutamente nada", defendió.