La izquierda insta a la alcaldesa Català a cumplir con la Acadèmia de la Llengua para mantener València

PSPV y Compromís han exigido este sábado que la alcaldesa María José Catalá "acate" el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y mantenga el topónimo de València, con el acento abierto, tal y como lo señala la institución estatutaria, y no opte por llevar a cabo el cambio con la doble denominación Valencia/Valéncia, con la tilde cerrada.

Socialistas y valencianistas han citado la decisión del pleno de la AVL de rechazar la citada doble denominación Valencia/Valéncia y ratificar de esta manera la posición adoptada por el Ayuntamiento durante el primer mandato de Joan Ribó hace justo una década, en marzo de 2016, por unanimidad, y avalada el mismo año por la institución normativa.

La decisión de la Acadèmia, según ha sabido este diario, es que el nombre de la capital se quede como está: València, con la grafía con la tilde abierta. Poco más ha trascendido de una decisión y de un informe que se ha declarado reservado y que ni siquiera se ha enviado en formato electrónico entre los propios académicos. El plan de la institución es enviarlo el lunes a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y, posteriormente, hacer pública su decisión y sus argumentos.

"La tierra es redonda y el acento abierto", ha escrito este sábado en sus redes sociales la delegada del Gobierno y líder del PSPV en la ciudad, Pilar Bernabé quien ha criticado que Catalá se haya "gastado el dinero de todos los valencianos en un informe hecho a medida para atacar el valenciano". "Pero los criterios académicos no se compran", ha añadido la dirigente socialista al tiempo que ha indicado que la cuestión de la denominación era "otra cortina de humo" de PP y Vox.

Pleno reciente de la AVL, con la presidenta Verònica Cantó en el centro. / Levante-EMV

También ha intervenido al respecto el concejal de Compromís, Pere Fuset, quien ha exigido al gobierno municipal que "respete la ley y acate el dictamen de la AVL como hizo Rita Barberá desde 2009 y no ha sabido hacer ella por pura estrategia política". "Cualquier cosa que no sea aceptar un informe vinculante sería prevaricar como ya advirtieron los servicios jurídicos del ayuntamiento", ha advertido el dirigente valencianista.

"No somos Vitoria-Gasteiz"

Para Fuset, "cómo se tiene que escribir un topónimo nunca tendría que haber salido del terreno de la lingüística" y que tras el dictamen "es momento de que Catalá entierre definitivamente su batalla política respetando una decisión que siempre ha correspondido a la AVL". "Creemos que esta es una oportunidad para hacer un llamamiento a la concordia, a dejar de convertir el valenciano en problema y apostar por proteger su uso con el orgullo de los valencianos y valencianas", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que así lo entendieron todos los alcaldes y alcaldesas de València antes de que Catalá "rompiera con la unanimidad y el consenso que el actual nombre oficial en valenciano tuvo de todos los grupos en 2009 y en 2015".

Por todo ello, ha reclamado escuchar "las más de 1000 alegaciones vecinales que se opusieron a un doblete innecesario y que asuma el actual nombre oficial de València, avalado por la justicia". "No somos Vitoria-Gasteiz o Pamplona-Iruña y no necesitamos gastar millones de euros en cambiar una cartelería que desde 2009, con Rita Barberà, ya recuperó el nombre en valenciano", ha sentenciado.