La jefa de prensa admite que mintió sobre los horarios de Mazón: "Informamos de las horas que nos parecieron lógicas"

La jefa de prensa de Carlos Mazón, Maite Gómez, ha asegurado sobre las múltiples versiones que Carlos Mazón ofreció sobre la sobremesa del 29 de octubre de 2024 que “cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el Palau lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos”, aseguró ayer en su declaración ante la jueza, el fiscal y los abogados de la dana. Gómez fue ayer un férreo muro contra el que se estrellaron las preguntas de la jueza, el fiscal y los abogados de la dana para intentar averiguar que información facilitó la jefa de prensa de Carlos Mazón al president y qué tipo de indicaciones pudo escuchar en el trayecto al Centro de Coordinación de Emergencias entre las 20 y las 20.28 horas del 29 de octubre. Sus respuestas fueron un clásico de algunos interrogatorios: imprecisión y falta de recuerdos concretos de la tarde en la que fallecieron 230 personas. La magistrada de la dana llegó a asegurar en el interrogatorio que era "muy poco creible" lo que estaba diciendo la testigo.

Gómez confirmó, según fuentes conocedoras de su declaración, que estuvo "toda la mañana con Mazón" en los diferentes actos que tuvo el jefe del Consell. De la comparecencia que hizo el presidente de la Generalitat a las 11.47 horas en el Palau de la Generalitat, en la que Mazón leyó una información sobre la emergencia y que borró al día siguiente porque anunciaba que acabaría a las 18 horas, Gómez declaró que "suponía" que "se lo proporcionaría la consellería" de Justicia e Interior, entonces responsable de las emergencias, aunque desconocía el detalle. De la mañana de Mazón, sí confirmó que "la agenda oficial terminó con una reunión con los sindicatos", que finalizó alrededor de las 14.30 horas.A partir del mediodía aseguró que ya no recibió ninguna alerta y que los detalles de la emergencia "entendía" que Mazón "debia tener" los detalles porque "él estaba en contacto, entiendo con el jefe de gabinete y la consellera".

También relató que ella estuvo "hasta las 17.30 en el Palau de la Generalitat trabajando" aunque aseguró no saber "dónde estaba el presidente esa tarde. Solo coincido con Mazón cuando me subo al coche con él para ir al Centro de Emergencias de l'Eliana. No hablé con nadie esa tarde. Solo con Francisco González (director general de Comunicación] pero nada relacionado con la emergencia", decló, según confirmaron fuentes conocedoras de su declaración.

Hasta las 19.45 horas del 29 de octubre, cuando ha explicado que la llamaron desde de la secretaría de Presidencia para que acudiera al Palau y desplazarse después a l'Eliana. Dio por supuesto "que también iba el presidente". Gómez explicó que pidió un taxi, "por eso recuerdo la hora", que la llevó hasta las Torres de Serranos donde la recogió el coche oficial. "Cuando me subo al coche tras cruzar el puente [de la Trinidad], suena el Es Alert" de las 20.11 horas. Tras esta primera alerta, es cuando decidió que no mandaran la agenda a los medios y anuló los billetes del viaje que tenían previsto para el 30 de octubre a Madrid.

Con la declaración de Maite Gómez, jefa de prensa del expresidente de la Generalitat, finalizaron las declaraciones de tres destacados miembros del núcleo duro de Carlos Mazón, ante la jueza de la dana, que inició el pasado lunes Josep Lanuza Navarro, el politólogo y consultor contratado por el Partido Popular, además de Francisco González, director de Comunicación y Promoción Institucional con Mazón, que declaró el miércoles.

Acompañaba a Mazón a su llegada al Cecopi

Maite Gómez y Josep Lanuza acompañaron a Carlos Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos «tardíos y erróneos».

Conversaciones con Pradas antes del envío del Es Alert

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra citó al asesor Josep Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez, porque "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. También pretendía la magistrada saber si la declaración de ambos podría permitir conocer lo que saben de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas". Según el testimonio de Maite Gómez no escuchó ninguna conversación, porque viajaba en al asiento delantero, junto al conductor.