Llorca destituye a la cúpula de Emergencias y da más influencia a Catalá en el Consell

El temblor iniciado la semana pasada ha acabado confirmándose en seísmo en Emergencias de la Generalitat...y en más influencia para la alcaldesa de València, María José Catalá, en el Consell de Juanfran Pérez Llorca. Tras una semana "en estudio", el pleno del gobierno valenciano ha aprobado este viernes la destitución de la número dos de la conselleria, Irene Rodríguez, como secretaria autonómica de Emergencias así como del director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, quien la semana pasada había presentado su renuncia, pero se había mantenido en el cargo hasta este viernes.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell donde se ha confirmado la salida de Rodríguez y Quílez, marido y mujer, y el nombramiento en su lugar de Fernando Lasheras Herrero, hasta ahora comisario de la Policía Local de València, y de Miriam Gil Pascual, ingeniera informática y doctora por la Universitat de València, respectivamente.

El nuevo 'número dos' de Emergencias es una persona de la total confianza de Catalá, que sigue ganando peso en el nuevo Consell. Lasheras, al frente del dispositivo municipal durante la dana, fue considerado la "mano derecha" de la alcaldesa durante la emergencia y fuentes de su entorno aseguran que estaba "al corriente" del nombramiento, si bien no aclaran si se ha acometido a recomendacion de Catalá.

El conseller Juan Carlos Valderrama y la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez. / Laura Ballester

Los cambios aprobados este viernes suponen el quinto equipo de Emergencias que conforma la Generalitat en esta legislatura, en los que se incluyen los tres meses en los que se mantuvieron los cargos del Botànic (José María Ángel y Salva Almenar), los cargos que nombró Vox cuando regentaba esta conselleria, la posterior llegada de Salomé Pradas y Emilio Argüeso cuando los de Santiago Abascal abandonaron el Consell y el que se nombró tras la dana.

Fue entonces, en diciembre de 2024, cuando entró Rodríguez como número dos del actual conseller Juan Carlos Valderrama, nombrado una semana antes. La secretaria autonómica llevaba poco más de 15 meses en el cargo tras haber sustituido a Emilio Argüeso, quien fue el responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias el día de la dana, por cuya actuación es uno de los dos investigados en la causa. Fuentes de la Conselleria de Emergencias señalaron la semana pasada que la continuidad de Rodríguez estaba "en estudio".

Tras declarar ante la jueza

También sale del organigrama de la Generalitat Raúl Quílez, marido de Rodríguez. Su nombre estaba en la rampa de salida de manera más clara después de que presentara su renuncia al cargo, algo que se ha oficializado una semana después. Quílez era director general de Innovación en Emergencias desde mayo de 2025, aunque ya antes había tenido responsabilidades en la conselleria como director gerente de la SGISE, la empresa pública que gestiona los bomberos forestales, una responsabilidad por la que estuvo en el Cecopi.

Raúl Quilez accede a los juzgados de Catarroja, hace dos semanas. / Daniel Tortajada

De hecho, la petición de cese de Quílez la presentó una semana después de haber declarado ante la jueza de la dana como testigo. Ante ella admitió que tuvo acceso en marzo de 2025 a los vídeos grabados por una productora de Castelló para la Sgise durante el 29 de octubre y que la Conselleria de Emergencias eludió enviar al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja hasta principios de octubre de 2025. Con el dato añadido de que la persona de la conselleria que certificó en marzo, 10 meses antes, a la jueza que no existían vídeos del Cecopi fue la ya exsecretaria autonómica, Irene Rodríguez.

Detrás de la renuncia de Quilez, admiten fuentes del PPCV, estaría su mala relación con Valderrama, que habría convertido su convivencia en la conselleria en "insoportable". El clima entre Rodríguez y el conseller era bueno, señalan las mismas fuentes, que deslizan que en su salida podría haber pesado esa relación personal con Quilez. Apuntan igualmente que el retraso en consumar los ceses habría respondido al proceso para encontrar sustitutos, algo más lento de lo esperado.

Los cambios en Emergencias no son las únicas novedades en el capítulo de entradas y salidas del Ejecutivo autonómico. El Consell ha nombrado a Trinidad Ortiz como nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana, dentro de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que encabeza Susana Camarero.

Pese a esta nueva hornada de ceses, la enésima en lo que va de legislatura, el Consell presume de "estabilidad". Barrachina ha defendido que la acción política no se ha resentido pese a los movimientos, remarcando que avanza "en absoluta coherencia" con el "contrato electoral" presentado en su día por Carlos Mazón y heredado en buena medida por Llorca.

"Lo que nos importa no es quién sino qué", ha subrayado el portavoz, que ha destacado hitos de la actual legislatura como "acabar con el infierno fiscal, mejorar los servicios públicos, simplificar la administración y dar libertad", ha dicho, contrastando esta "acreditada estabilidad" con la "profunda inestabilidad" en el Congreso, la cual achaca al Gobierno central.