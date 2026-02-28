Oltra, ante la espera: abogada, activista y al margen del debate en Compromís

El pasado agosto, mientras una ola de calor abrasaba València, uno de los más de 200 asistentes al acto de Unificación Comunista de España (UCE) en el Hotel Senator señalaba que Mónica Oltra, entonces en la mesa de conferenciantes, estaba en la "reserva activa". Medio año después, la exvicepresidenta sigue enrolada en el mismo batallón, al margen de los partidos, pero muy pendiente de la situación política, y con su nombre de nuevo en los titulares tras la última decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de abrir juicio oral contra ella y otros exaltos cargos de su conselleria.

Fuentes del entorno de la exvicepresidenta indican, con cierta resignación, que se enteró antes de esta resolución por un mensaje de la institución judicial en redes sociales que por una notificación a los representantes legales. No es la primera vez, comentan, como tampoco ha sido la primera vez que la sección cuarta de la Audiencia Provincial desestima el archivo solicitado por los encargados de investigar el caso, lo que ha provocado que en su círculo la noticia no les haya generado una gran sorpresa. Tampoco a Oltra, a la que, sin embargo, sí que remarcan que como jurista está "estupefacta" por los argumentos usados en el auto.

La apertura de juicio oral no ha cambiado, según insistieron esta semana cargos de Compromís, el escenario de su regreso a la primera línea. La coalición le mantiene las "puertas abiertas" y reitera que la "decisión" la ha de tomar ella. Ha sido una vuelta de tuerca más en el debate sobre su vuelta que lleva en el candelero casi dos años. Fue la solicitud de archivo del primer juez instructorla que agitó, a las puertas de las elecciones europeas, un posible retorno. Cuando en diciembre la jueza sustituta mantenía la decisión del archivo el clamor se incrementó. "Vuelve, por favor", escribió en redes Gabriel Rufián.

Ante todo el debate la protagonista ha esquivado mojarse. "Siempre he estado y siempre estaré", dijo en un acto en noviembre en València al que acudieron tres concejales de la coalición en el Cap i Casal, incluida la portavoz municipal, Papi Robles, quien se ha reunido con ella para expresarle su voluntad de dar un paso a un lado si finalmente decide volver a la primera línea electoral. Sus palabras fueron en un debate sobre inmigración, desafección política y juventud, uno de tantos actos en los que ha ido participando y donde va dejando mensajes.

"La batalla moral al fascismo"

En Xàtiva, donde recibió un premio poco más de un mes, llamó a "pasar a la acción colectiva y tejer alianzas". Antes, en agosto, en la citada conferencia agosteña reclamó un "proyecto alternativo" para la izquierda que dé la "batalla moral a la inmersión fascista". Entre medias ha intervenido en Madrid sobre lawfare (centrada en el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina) y en una charla sobre feminismo con cargos de Esquerra Unida, incluida la ministra Sira Rego.

Mónica Oltra, en una acto de este verano. / J.M. López

"Está preocupada y ocupada en todo lo que significa la oleada ultraconservadora", explica una fuente próxima a Oltra. "Es muy consciente del momento político", añade otra voz cercana. "Sigue siendo muy política, lo analiza todo", complementa otro interlocutor de la exvicepresidenta. Las distintas fuentes consultadas coinciden en precisar que esta actividad se está dando "al margen" de los partidos y de Compromís e insistiendo en dar la "batalla ideológica". "La política va más allá de las instituciones, los cargos y los partidos", agregó la propia Oltra para justificar su "siempre he estado y siempre estaré" .

No obstante, la vinculación con las estructuras partidistas no se ha roto. Más allá de las referencias públicas y los mensajes privados que ha podido recibir de cargos de la izquierda, Oltra tiene hilo directo con Iniciativa, una de las patas de Compromís que ella misma fundó. El partido ecosocialista es uno de los clientes relativamente habituales de la exvicepresidenta tras reabrir su despacho de abogados. Lo hizo en octubre de 2023 con el objetivo de "combatir las injusticias" y después de un curso en mediación en el que se ha especializado y de haber optado a una plaza de asesora jurídica en Torrent.

Batalla judicial

Desde entonces, Oltra ha llevado varios casos con importante carga política. Por ejemplo, ha representado al barco humanitario 'Aita Mari' en una querella contra el diputado de Vox, Jesús Albiol, por llamar a los representantes de la embarcación "barcos negreros" y "cooperadores necesarios de las mafias que trafican con personas". También a su compañero de partido y exalto cargo en la conselleria, Alberto Ibáñez, en una denuncia contra un trabajador de una empresa de desokupación a la que el también diputado en el Congreso acusa de agresión.

De hecho, estas tareas judiciales han llevado a repetir el esquema Oltra frente a un Consell del PP como si se tratara de los debates parlamentarios de hace década y media en las Corts. Y con éxito para la dirigente de izquierdas que ha logrado varias resoluciones a su favor representando a diputados de Iniciativa como Isaura Navarro o Carles Esteve ante la denegación de información de conselleries como la de Emergencias o Sanidad. "No me imagino no siendo política", dijo también en noviembre. "Está activa y con ganas", añaden los suyos. Batalla, de momento, da, bien desde la "reserva activa" o bien en un hipotético regreso al frente institucional.