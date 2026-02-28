Peregrinaje valenciano a los Goya

El Euromed de València a Barcelona parecía esta mañana una excursión del sector audiovisual valenciano. Gentes del cine poblaban los vagones con un destino claro: los premios Goya, que se celebran este noche en la capital catalana. Actores y actrices, productores y profesionales de actividades técnicas se desplazaban con la esperanza de volver a València con un 'cabezón'. Hay más posibilidades, ya que es el año con más producciones nominadas: la película La cena acumula ocho ella sola, aunque principales intérpretes y dirección no son valencianos. En la expedición también se pudo ver a cargos públicos de la Generalitat, como el director general de Cultura, Miquel Nadal.