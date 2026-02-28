El PSPV "desautoriza" la comida de Bielsa con el alcalde de Almussafes en plena ofensiva contra Morant

La comida que se celebró este lunes entre el alcalde de Almussafes, Toni González, el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y su secretario de Organización, Jorge Vidal, ha sentado realmente mal en la sede de la dirección autonómica que dirige Diana Morant, contra la que González lleva más de 48 horas de guerra verbal abierta.

Fuentes de la ejecutiva de la también ministra de Ciencia tildaban este viernes ese encuentro, adelantado por Levante-EMV, de “innecesario, inoportuno y un error político”. Tanto que “desautorizan” el movimiento de los responsables del PSPV provincial, del que aseguran no haber tenido conocimiento previo.

El contexto de la comida, como ya es sabido, era altamente volátil: con el alcalde denunciado por acoso sexual (cuestión que se está investigando a partir de los organismos internos del PSOE) en guerra total con la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, y con la agrupación municipal de Almussafes declarada en rebeldía. Todo ha ido a peor, además, desde aquella comida del lunes.

Toni González, alcalde de Almussafes, está ahora mismo en el ojo del huracán dentro del partido. El canal interno del PSOE investiga dos denuncias contra él por presunto acoso laboral y sexual a dos empleadas, una de ellas despedida hace poco de la empresa municipal. Sin embargo, desde que trascendió la primera denuncia, a mediados de diciembre, la bronca interna ha ido creciendo hasta el punto de eclipsar la cuestión de fondo: el presunto acoso, que ya parece en segundo plano.

De hecho, en este momento, González está no solo suspendido de militancia por aquellas denuncias y fuera de los órganos de dirección autonómica, provincial y local en los que tenía responsabilidades; también se le ha abierto un expediente disciplinario por “amenazas” a Morant, “menosprecio” a la víctima y por “deslealtad” al PSPV al negociar con Ens Uneix un hipotético pase a sus filas en la localidad.

Malestar con Jorge Vidal

González está además en tour mediático: cada entrevista es un desafío a Morant. “La de este viernes en la 99.9 Valencia Radio da para tres expulsiones del partido”, resumía un alto cargo. Ese es el contexto en el que Bielsa y su número dos se reunieron el pasado lunes con González, con la voluntad, trasladan desde el entorno del alcalde de Mislata, de rebajar la tensión y apaciguar al todavía alcalde de Almussafes.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ante los medios de comunicación, este viernes. / Morell/EFE

El objetivo, aseguran, era abrir un canal de comunicación ante los puentes rotos entre València y Almussafes y además se habría producido con conocimiento de la dirección, señalan desde su entorno. Ese extremo es negado por la dirección de 'país' del PSPV. Lamentan que es “incompatible” que alguien sea miembro de la gestora de Almussafes y se reúna con González “a espaldas” del partido.

Se refieren a Jorge Vidal, el secretario de Organización de Bielsa, que forma parte de la comisión que dirige esta agrupación, presidida ahora por Rosa Peris. “Con una persona denunciada no nos sentamos, además del tono que está usando contra Morant y encima habiendo una gestora. Está insultando, amenazando y suspendido de militancia”, añaden.

"Se retrata a sí mismo"

En ese intento de mediación del alcalde de Mislata influye la alianza que en el pasado ha mantenido con González a nivel orgánico. No en vano, el alcalde de Almussafes apoyó a Bielsa en la carrera por dirigir la provincia (que ganó) frente al candidato más próximo a los fieles de Morant, Robert Raga. Es más, González asegura que es este respaldo tanto en este proceso como en la primera intención de Bielsa de disputar la secretaría general del PSPV (aunque ahí apoyaba a Alejandro Soler) el que ha provocado la reacción de la dirección de Morant.

Precisamente la líder de los socialistas valencianos habló este viernes de la situación y las acusaciones lanzadas por González. "Creo que el alcalde de Almussafes se está retratando a sí mismo, ya he dicho lo que tenía que decir", expresó este viernes Morant. Frente a los señalamientos del munícipe, la secretaria general del PSPV insistió en que hay dos denuncias de dos mujeres contra él y que ante ello su posicionamiento es de "respeto" al procedimiento que se estaba llevando a cabo en el Partido Socialista así como estar "siempre al lado de la víctima y no de los victimarios".