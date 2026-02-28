Los tres diarios valencianos de Prensa Ibérica lanzan una nueva edición de la revista «Mujeres Influyentes» por el 8M
Más de 300 historias inspiradoras forman parte de esta cuidada colección que se presentará de manera oficial el próximo 6 de marzo durante la III Mesa de Liderazgo Femenino, organizada también por el periódico
Con motivo del Día Internacional de la Mujer -celebrado cada 8 de marzo-, las tres cabeceras valencianas de Prensa Ibérica -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, vuelven a lanzar su revista especial «Mujeres Influyentes», una iniciativa que regresa para poner en valor el talento que reside a lo largo y ancho del territorio y resaltar el liderazgo femenino que prolifera en la Comunitat Valenciana.
A través de un completo recorrido por diversas esferas profesionales y sociales -que van desde cultura hasta acción social, pasando por empresa, política, ciencia, medicina, deporte y ámbito jurídico- esta edición reúne las historias y perfiles de más de 300 mujeres influyentes que constituyen todo un ejemplo para los jóvenes -y no tan jóvenes-. Asimismo, la colección contará con la participación de organizaciones que trabajan día a día por conseguir la igualdad, reforzando de esta manera su vocación reivindicativa.
Mesa de Liderazgo Femenino
La revista se presentará por primera vez el próximo 6 de marzo, durante la tercera edición del Encuentro de Liderazgo Femenino que organiza Levante-EMV y que, como cada año, será acogido por el balcón fallero del diario. En el mismo encuentro se dará voz a invitadas de renombre que compartirán su trayectoria en el marco de una fecha tan señalada como lo es el 8M.
