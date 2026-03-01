El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel

El embalse de Contreras se localiza a caballo entre la Comunitat Valenciana y la de Castilla-La Mancha, concretamente entre las provincias de Valencia y Cuenca; su presa se levanta en el río Cabriel, en un estrecho próximo al tramo conocido por las Hoces del Cabriel, hoy Parque Natural. Pertenece al sistema hidrográfico del Júcar.

De titularidad estatal, fue construida durante el período 1972-1975, y se extiende por los términos de Villargordo de Cabriel (Valencia) y La Pesquera, Mira, Enguídanos y Minglanilla (Cuenca). El acceso al embalse se realiza a través de la carretera N-III, Madrid-Valencia. Esta carretera discurre por la coronación de las dos presas, tanto la principal como la del Collado.

Presa de Contreras. / Foto Estepa.

El embalse de Contreras destaca por sus dimensiones. De hecho, la superficie ocupada es de 2.710 hectáreas, la superficie anegada alcanza las 1.785 ha, y su capacidad es de 874 hm3; la presa tiene una cota de nivel máximo de 651 metros, es de planta recta, tipo gravedad; la longitud de coronación es de 241 m y la anchura de coronación, 15,6 m.

Referencias históricas del embalse de Contreras

La presa de Contreras obedece a una estrategia integral de cuenca. En el Congreso de Riegos de Valencia de 1921 se propuso la construcción de los pantanos de Alarcón y de Enguídanos. Las capacidades previstas de dichos embalses eran de 750 hm3 y 100 hm3, respectivamente. Dicha regulación se debía complementar con el contraembalse de Tous. La Dirección General quedó encomendada del análisis de tal propuesta para su inclusión en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Desde la Confederación Hidrográfica se procedió a analizar y valorar posibles tramos para la localización definitiva del embalse del río Cabriel. En 1941 se realizó un reconocimiento completo de la regulación de este río, en el cual se estudiaron varias posibles ubicaciones. La localización en Contreras partía con ciertas ventajas respecto al de Enguídanos, pues existía un informe geológico favorable y se contaba con una gran ventaja sobre el de Enguídanos: su capacidad sería casi nueve veces mayor.

Detalle del pantano de Contreras. / Foto Estepa.

El anteproyecto del Pantano de Contreras fue redactado en 1946. Hubo de esperar a 1969 para su aprobación técnica, y la adjudicación de las obras se realizó en 1970.

Con su construcción se dotaba al sistema fluvial un instrumento fundamental para la regulación del río Cabriel; de hecho, es una obra protagonista en el plan de regulación conjunta de los ríos Júcar y Turia, pues el Cabriel es el principal afluente del primero.

Además, el agua regulada es destinada al riego, con una superficie de unas 60.000 has regadas, y del mismo modo, es destinada al abastecimiento. También destaca por su uso hidroeléctrico, siempre supeditado al riego, a través de la central eléctrica que la empresa Iberdrola SA tiene instalada junto a la presa. Hay constancia del uso recreativo del embalse, mediante la práctica de la pesca deportiva.

Rasgos morfológicos del embalse

La construcción de la presa ocasionó considerables transformaciones del paisaje inicial. Los campos de regadío que se extendían por la vega del Cabriel, en particular en el sector septentrional, desaparecieron; del mismo modo, las masas forestales del entorno inmediato fueron sumergidas por las aguas del embalse. Es el caso del sector conocido como el Puntal del Pájaro.

Presa de Contreras en construcción / Foto CHJ.

El embalse presenta una forma alargada e irregular, en la que la mayor masa de agua se encuentra en el sector septentrional del pantano. Se aprecia además como la morfología de éste tiende a adquirir forma estrellada, debido a la confluencia de varios barrancos y la disposición de varias elevaciones montañosas, próximas al embalse, como el Peñón Blanco, el Cerro Panizar, o la Maza.

En la cola del embalse de Contreras hallamos otras presas de reducidas dimensiones, que contribuyen a regular el caudal del propio pantano. Nos referimos a los embalses de Batanejo, de Villora y de Bujioso.

Un entorno paisajístico y patrimonial de gran interés

El embalse, pese a su superficie destacada, en torno a 1.785 hectáreas, no ostenta una representatividad destacada respecto a los municipios del entorno. En el caso de La Pesquera, representa el 13,1% de su término municipal; en Villagordo del Cabriel, el 5,6%; en Mira, el 3,2%; en Enguídanos, el 3%; y en Minglanilla, el 1%.

La presa se levanta en la confluencia de los ríos Cabriel y Guadazaón, y el barranco de Moluengo, en un territorio condicionado por la despoblación y las bajas densidades demográficas. El embalse está situado casi en su totalidad en el término municipal de La Pesquera (Cuenca), localidad que tiene unos 220 habitantes, con una superficie de 72,2 kilómetros cuadrados y apenas 3 hab/km2. Esta localidad está situada a 6,2 kilómetros del centro urbano, siguiendo el camino de Fuencaliente (CUV-5101). Más próxima se encuentra la población de Minglanilla (2.400 hab). Por la parte valenciana, hallamos la localidad de Villargordo del Cabriel, municipio de unos 600 habitantes situado a 3,5 kilómetros del embalse de Contreras.

Embalse de Contreras. / Estepa.

La presa está situada entre el Cerro del Castillo y el Puerto de Contreras. Llama la atención las vías de comunicación (autovía A-3, ferrocarril AVE) que se encuentran atravesando en altura el propio pantano, en forma de viaductos. Próxima a la presa, al suroeste, encontramos la Central Hidroeléctrica de Contreras, y situada en el sector oriental la Subestación eléctrica de Contreras.

Senderismo

Para reconocer los entornos del embalse se cuenta con sendos recorridos de senderismo. Nos referimos al GR-66D, que discurre por la margen derecha de Contreras (oeste), por las poblaciones de Minglanilla, La Pesquera y Enguídanos. En la parte valenciana (este), se halla el GR-238, que transcurre por Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles y Camporrobles.

Aguas abajo de la presa hallamos una joya del paisaje natural fluvial, las Hoces del Cabriel. Se trata de un paisaje cuyos valores son ampliamente reconocidos, y que ya fue abordado en la colaboración 11 de esta serie de artículos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana(2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.