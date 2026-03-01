Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario previsto para 2030, el "European Train Control System" (ETCS), en el tercer plan de trabajo del coordinador europeo del Ertms, Matthias Ruete, publicado esta semana por la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea. Una alerta que se emite a la usanza europea: mostrando varios mapas y reclamando, con suma diplomacia, una mayor coordinación interna en cada país y entre los estados miembros de la Unión Europea.

No es la primera vez que vez que la Comisión Europea se pronuncia sobre cuellos de botella en las redes transeuropeas de transportes. En 2020 ya alertó del cuello de botella ferroviario entre València y Castelló, en el cuarto plan de trabajo del corredor mediterráneo europeo (Fourth Work Plan of the European Coordinator) realizado por la coordinadora europea de este eje ferroviario desde septiembre de 2018, Iveta Radicova (actualmente es Mathieu Grosch) llamado a conectar Algeciras y el litoral mediterráneo con Ljubljana/Rijeka, Zagreb y Budapest a través de Francia e Italia. Un documento en el que la Comisión Europea incluyó la red arterial ferroviaria y la alta velocidad a La Plana entre los proyectos candidatos a ser financiados y que podrían acogerse al Plan de Recuperación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

El informe de Matthias Ruete, "Third Work Plan of the European Coordinator Matthias Ruete" (Tercer plan de trabajo del coordinador europeo Matthias Ruete) insta a "racionalizar y reforzar la gobernanza y coordinación de las políticas sobre el ERTMS (European rail traffic management system). Además de conminar a la ERA (European agency for raylways) a "afianzar su función como autoridad europea centralizada en la implantanción del Ertms" para hacer efectivas sus competencias en la autorización del material ferroviario y del Ertms. Sobre todo, apuntan, en "la reducción de cuellos de botella transfronterizos" para impulsar la aceleración del despliegue del Ertms.

Obras del canal de acceso ferroviario de València, una de las piezas del corredor mediterráneo / Fernando Bustamante

Ruete también anima a los estados europeos a "establecer o mantener una coordinación central del despliegue del ERTMS (tanto en la vía ferroviaria como en vehículos). Porque, justifica el coordinador europeo del Ertms, Matthias Ruete, los Estados miembros deben establecer o mantener una coordinación central del despliegue del ERTMS tanto en la vía ferroviaria como en el material ferroviario.

Despliegue transfronterizo fluido

Una intervención que debería programarse en cada estado miembro para desplegar el Ertms en la red ferroviaria de cada estado. Pero también, reivindica el informe, promover una estrecha "coordinación entre la implantación del Ertms y los planes de ejecución de los nueve corredores europeos de transporte para garantizar un despliegue transfronterizo fluido". El coordinador europeo señala en su informe que "los estados miembros deben cumplir con sus obligaciones legales y acordar acuerdos bilaterales para facilitar el despliegue del Ertms en los tramos transfronterizos" entre los estados miembros de la Uniñon Europea.

El coordinador europeo para el Ertms también señala que "la industria ferroviaria europea debe invertir en la capacidad industrial necesaria con experiencia en el Ertms para permitir el desarrollo de productos totalmente compatibles, actualizables e interoperables, además de reducir el coste operativo del Ertms y aumentar el número de proveedores. Los Estados miembros y las partes interesadas deben fomentar la digitalización ferroviaria", advierte el informe de Ruete.

El informe del coordinador europeo del Ertms realiza una valoración sobre los "avances recientes" entre 2022 y 2024 en Bélgica y España que han realizado importantes esfuerzos de despliegue actualizando más de 500 km de sus líneas delas redes transeuropeas de transportes (RTE-T) con ETCS. "Austria, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Polonia y Suecia también han equipado más de 100 km de sus líneas durante el mismo período", señala el informe del coordinador europeo del Ertms.

Sobre la expansión de la Etcs el informe del coordinador europeo señala que "Dinamarca es un caso particular, ya que la proporción de la red equipada con Ertms es significativamente superior a la red principal" Una situación que se enfrenta a "Austria, Chequia, Francia, Hungría, Italia, España y los Países Bajos que también han equipado líneas fuera de la red principal, si bien aún necesitan equipar partes importantes de esta". En el caso de la red ferroviaria de la penínsuña ibérica, además de la red de alta velocidad, también se instalará el sistema ETCs en el corredor mediterráneo, según confirman fuentes conocedoras del diseño del corredor.