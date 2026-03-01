Gema y Pau, adultos con Asperger en Valencia: "El personaje de Sheldon Cooper nos ha visibilizado, pero no somos como él"

Pau García Palop tiene 26 años y lleva toda su vida sabiendo quien es y cómo es: un niño, adolescente y hoy adulto con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1 (antes conocido como síndrome de Asperger). Recibió el diagnóstico con 4 años. Gema Cerezo tiene 34 años y lleva toda su vida sintiendo que "no encaja" en ninguna parte, sin saber por qué. Hace un año recibió el diagnóstico mientras buscaba respuestas para su hijo, de 4 años, que recibió el mismo dictamen que ella. Los dos pertenecen a la Asociación Asperger Valencia TEA y acuden dispuestos a visibilizar su manera de ser y sentir, con el objetivo de que la sociedad entienda lo que implica tener que "aprender", vía ensayo/error, unas habilidades sociales que el resto asimila de manera natural.

Para entender qué es el Síndrome de Asperger hay quien señala al personaje de Sheldon Cooper (The Big Bang Theory). Sin embargo, los protagonistas de nuestra historia se revelan contra esa idea. "Personajes como Sheldon Cooper han ayudado a que se hable del Asperger, a que se nos visibilice, pero también han creado una imagen muy estereotipada. Es un personaje ficticio al que le mezclan muchas características (rasgos del Síndrome de Savant, TOC, rigidez extrema...) todo exagerado para hacer humor. Pero mayor es el problema cuando se asocia el autismo solo con figuras públicas reales como Elon Musk, porque entonces parece que todas las personas con autismo tenemos que ser genios, multimillonarios o excéntricos para ser valorados y eso perjudica mucho a nuestra imagen porque invisibiliza a la mayoría.

El autismo es una condición humana", explica Gema. La mujer ha reflexionado sobre lo que quiere transmitir y lo lleva apuntado. Le da tranquilidad. A su lado, Pau asiente. Se reconoce en algunas características de Sheldon Cooper (como su afición por los trenes), pero no en la fundamental ya que "se cree por encima de los demás, se cree superior y yo no me identifico para nada con alguien así". Y así, con esa humildad, se expresa un joven que es un virtuoso del piano pero ni presume ni recalca ese don extraordinario que tiene.

Preocupado por si la policía no le "entiende"

Pau se ha hecho mayor y le preocupa algo que le ocurre ahora al crecer y hacerse adulto: le para la policía. "Yo no sé qué ven extraño en mí, que les llama la atención pero desde 2023 me han dado el alto en varias ocasiones. Bastantes, diría yo, teniendo en cuenta que no hago nada malo. ¿Qué observan en mí? Me tildan de sospechoso de algo, pero no se de qué. Y lo peor es que temo que no entiendan mi comportamiento, mi manera de hacer las cosas. Yo no me siento cómodo mirando a los ojos, pero lo pueden interpretar como un desafío a la autoridad. Me distraigo con muchísima facilidad. Ah, también tengo TDAH y cuando dicen que te distraes con una mosca es que es literal", apunta.

Y continúa: "Me da miedo que vean desafío en mi comportamiento. Las personas como nosotros hemos aprendido las habilidades sociales mediante ensayo/error y eso siempre genera conflicto. Un conflicto con la policía puede acabar muy mal para mí. O en la justicia. Por eso, si me preguntas qué exige el colectivo yo respondería (a nivel particular porque yo no estoy autorizado para hablar de como portavoz de nadie) que me gustaría que hubiera formación obligada para todos los profesionales que trabajan en educación y sanidad, pero también en el ámbito jurídicos y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Gema también está de acuerdo con la "necesidad" de formar a quienes desconocen lo que son las neurodivergencias más allá de una discapacidad intelectual "visible". Ella, además, añade como reivindicaciones la importancia "del diagnósticos temprano y también el acceso al diagnóstico público en adultos; apoyos reales en educación; reconocimiento de la discapacidad y acceso a empleo adaptado, además de comprensión en el entorno laboral". Y es que Gema, administrativa de profesión, no "encaja" en un entorno laboral que ignora sus necesidades. " A mí, la gestión del tiempo es de las cosas que más me cuesta", explica mientras saca su agenda, una herramienta de vital importancia para ella.

Pau está atravesando ahora un momento difícil porque debe encaminar su vida al mundo laboral. Y no sabe bien qué hacer ni cómo hacerlo. Por ello, también pide formación en el ámbito laboral sobre quienes son neurodivergentes. Y él, que reconoce lo que implica en su día a día el "sobrepensamiento" (la sensación que le acompaña tras las interacciones sociales) explica que la importancia de la "comorbilidad" y de la "incomprensión" del autismo en la vida adulta. "Me gustaría profundizar en el autismo adulto, el más invisibilizado e incomprendido, sobre todo cuando no implica grandes necesidades de apoyo (como mi caso, y diría que el de Gema también), estamos en "tierra de nadie", porque, por un lado, no encajamos en un molde autista (cada vez oigo más eso de "no pareces autista"), pero tampoco llegamos a caber en el molde neurotípico (en mi juventud sentía que se me veía como un "rarito", y en ocasiones sigo pensando algo parecido por momentos a día de hoy)", concluye.