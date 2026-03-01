Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Vaivén

La Generalitat dice que las ‘gaiates’ suenan

Vicent Marzà, en la Eurocámara.

Vicent Marzà, en la Eurocámara. / Levante-EMV

L-EMV

València

La Generalitat ha lanzado mensajes en redes estos días para difundir las fiestas de la Magdalena de Castelló que contienen la siguiente afirmación: "Porque cuando suenan las gaiatas y comienza la romería, Castellón late más fuerte". ¿Cómo? Es lo que ha venido a decir el eurodiputado de Compromís y exconseller Vicent Marzà (de Castelló, of course), que ha afeado al Consell de Pérez Llorca el error, porque "les gaiates no sonen: fan llum (et podem agradar més o menys però ni es cremen com deien altres [zasca a Joan Ignasi Pla, exlíder del PSPV] ni sonen com dieu vosaltres)". No acaba aquí. Añade que las gaiates salen cuando la romería ha vuelto, no al revés. O sea, todo mal.

La conclusión de Marzà sobre el actual gobierno: "Confirmeu que ens governeu des de Madrid o simplement no teniu ni idea de les nostres festes ni les respecteu?"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  4. Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
  5. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  6. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet

La Politècnica de València patenta un sistema que mejora la resistencia de los tabiques de yeso ante terremotos

La Politècnica de València patenta un sistema que mejora la resistencia de los tabiques de yeso ante terremotos

Roban el sagrario con las hostias consagradas en la parroquia de san Francisco de Asís de Manises

Roban el sagrario con las hostias consagradas en la parroquia de san Francisco de Asís de Manises

La Generalitat dice que las ‘gaiates’ suenan

La Generalitat dice que las ‘gaiates’ suenan

Unas 2.000 personas protestan contra Mazón tras la petición de imputación de la jueza

Unas 2.000 personas protestan contra Mazón tras la petición de imputación de la jueza

La reserva para la polémica promoción de viviendas de Sant Joan "no vale nada"

La reserva para la polémica promoción de viviendas de Sant Joan "no vale nada"

Vivir sin papeles en la Comunitat Valenciana: «Tengo el susto de que me pare la policía y me devuelvan»

Vivir sin papeles en la Comunitat Valenciana: «Tengo el susto de que me pare la policía y me devuelvan»

Vivir sin papeles en la Comunitat Valenciana: «Tengo el susto de que me pare la policía y me devuelvan»

Vivir sin papeles en la Comunitat Valenciana: «Tengo el susto de que me pare la policía y me devuelvan»

El 8-M se 'adelanta' ante la Catedral de València por las "cristianas en revuelta"

El 8-M se 'adelanta' ante la Catedral de València por las "cristianas en revuelta"
Tracking Pixel Contents