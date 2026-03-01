La Generalitat dice que las ‘gaiates’ suenan

La Generalitat ha lanzado mensajes en redes estos días para difundir las fiestas de la Magdalena de Castelló que contienen la siguiente afirmación: "Porque cuando suenan las gaiatas y comienza la romería, Castellón late más fuerte". ¿Cómo? Es lo que ha venido a decir el eurodiputado de Compromís y exconseller Vicent Marzà (de Castelló, of course), que ha afeado al Consell de Pérez Llorca el error, porque "les gaiates no sonen: fan llum (et podem agradar més o menys però ni es cremen com deien altres [zasca a Joan Ignasi Pla, exlíder del PSPV] ni sonen com dieu vosaltres)". No acaba aquí. Añade que las gaiates salen cuando la romería ha vuelto, no al revés. O sea, todo mal.

La conclusión de Marzà sobre el actual gobierno: "Confirmeu que ens governeu des de Madrid o simplement no teniu ni idea de les nostres festes ni les respecteu?"