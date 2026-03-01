Más de un millar de personas protestan contra Mazón tras la petición de imputación de la jueza

Más de un millar de personas protestan en la tarde de este domingo por el centro de València exigiendo la salida de Carlos Mazón de las Corts, donde es diputado. La exigencia en las calles llega apenas unos días después de que la jueza que instruye el caso haya solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigue al expresident para conocer su responsabilidad ante la que considera una "negligencia grosera" durante el 29-O.

Más que un efecto disuasorio, el auto de la magistrada se ha erigido este domingo en uno de los nuevos motivos citados cuando se cumplen 16 meses desde la tragedia con sus respectivas convocatorias de protesta. Las cifras de asistentes no son ni mucho menos las de hace un año o incluso las del aniversario, momentos boyantes de la manifestación mensual, pero la cita continúa celebrándose cada fin de semana cercano al 29 de cada mes con su consiguiente vinculación con la actualidad.

"Seguimos queriendo lo mismo: verdad, justicia y reparación", ha expresado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O en la cabecera de la protesta, al tiempo que ha insistido en que ahora mismo "no hay diferencia en que Mazón sea o no expresident, seguimos queriendo lo mismo que cualquier familia: que el máximo responsable de las muertes de nuestros familiares pague".

Familiares de las víctimas del 29-O en la manifestación contra Mazón. / Levante-EMV

"Mazón debería haber ido a declarar voluntariamente cuando la jueza le invitó, ahora esperemos que vaya por imputación", ha indicado por su parte Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Victimes Mortals 29 d'Octubre, quien ha insistido: "No vamos a callar, vamos a seguir reivindicando por la memoria de las víctimas". "Hoy más que nunca estamos aquí para respaldar la instrucción impecable que ha hecho la jueza", ha añadido Elisabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud.

"Prisión" y "dimisión"

Los cánticos han reiterado la crítica hacia Mazón, exigiendo su entrada en prisión, y la petición de "dimisión" del Consell, ahora encabezado por Juanfran Pérez Llorca desde hace ya tres meses. Los manifestantes también han insistido: "No son muertes, son asesinatos" o que mientras Mazón comía, "el pueblo se ahogaba".

El expresident sigue siendo el flanco de las críticas que, sin embargo, se amplían como se ha visto en una de las figuras exhibidas entre los manifestantes con el rostro de Alberto Núñez Feijóo.

La cita también se da apenas unos días después de que las reclamaciones verbales no solo se hicieran sobre el asfalto, sino que entrasen en las Corts. Las tres principales asociaciones de víctimas comparecieron lunes y martes en la comisión de investigación de la dana donde volvieron a reiterar sus críticas contra Mazón y donde dejaron claro que no habrá "normalidad" en la relación con el Consell ni con el PPCV mientras el exjefe del Ejecutivo autonómico mantenga su acta.